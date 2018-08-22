Злая Степаненко вылила на Петросяна ушат помоев

Переживающая развод артистка выступила в Ялте с программой "Мужчины и женщины". Юмористка поязвила на тему семейных отношений.

Первой шуткой Елены Степаненко стало нелицеприятное высказывание о сильном поле. Оно показалось публике очень личным для актрисы.

"Мужчина – это две руки, две ноги, а посередине сволочь", – цитирует Степаненко сайт "Комсомольская правда". На протяжении двух часов она довольно гадко шутила, и зал понимал, что всюду – намек на семейную драму и лично на Евгения Петросяна.

Публика понимающе смеялась и на "ура" воспринимала любимую артистку. Фанаты близко к сердцу приняли беду Степаненко. "Елена, милая. Держитесь! Когда мы снова увидим ваш замечательный дуэт с Евгением Вагановичем?!" – написали поклонники в записке юмористке, но та не ответила.

Зато Степаненко очень убедительно исполняла монолог о полезности скандалов и ссор для семейного счастья. Зло пошутила артистка и в адрес своих коллег. "А разве не подвиг выслушивать от твоей мамы каждый вечер полный пересказ программы "Давай, поженимся!"… И главное, хороши специалистки по выбору мужа: Гузеева третий раз замужем, а сваху муж бил, бил, а в результате бросил! И они всю страну учат, как удачно выйти замуж!", – заявила Степаненко.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 3 Авг 2018 в 2:11 PDT

После выступления жена Петросяна быстро исчезла за кулисами. Не было ни традиционных совместных фото с поклонниками, ни автографов. Не приняла артистка и крымских конфет от молодой поклонницы.

Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Позже появилась официально не подтвержденная информация, что у 72-летнего юмориста роман с личной помощницей Татьяной Брухуновой.