81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой на публике

Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину во Франции. Компанию мэтру составила супруга, телеведущая Юлия Высоцкая, и младший брат, кинематографист Никита Михалков.

Режиссер и его родные провели праздничный день на открытом воздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.

Высоцкая опубликовала в своем Instagram несколько кадров с этой праздничной прогулки. На них Кончаловский беззастенчиво демонстрирует страсть к своей супруге. Мэтр не выпускает свою возлюбленную из объятий и одаривает поцелуями.

Пользователей Сети восхитила царящая идиллия в семье Кончаловского. "Андрей счастлив это видно 💕 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие вы красивые! И идеально подходящие друг другу!", "Как приятно на вас смотреть!!!! Любуемся!!! Счастье!!!!!", "Все хорошо и шляпы и пиджаки и взгляды. Это семья", "В Италии , еще и с великим и состоятельным мужем - кто будет несчастлив?!", "Когда любовь – это видно. Будьте здоровы и счастливы долгие годы", – писали интернет-обыватели.

Отметим, что 45-летняя супруга режиссера потрясающе выглядит. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в коротеньких шортиках и белой майке. Фолловеры отметили, что телеведущая обладает тонкой талий и стройными подтянутыми ногами. "Вот это стройняшка. 👍👍👍. Ноги шикарные. Юля, вы огромная умница. Так держать", "И хлеба , и зрелищ !!! Ноги очень стройные и хорошей простите породы !!! С тонкими лодыжками ..👍🏻👍🏻👍🏻😊", – писали фанаты в комментариях.