Малахов показал в "Прямом эфире" тайного сына Глаголевой

Очередную программу Андрей Малахов посвятил скончавшейся летом прошлого года от рака актрисе Вере Глаголевой. Оказывается, родственники, многие друзья и коллеги артистки до сих пор не могут смириться с ее смертью.

В студии "Прямого эфира" появились дочь Глаголевой Анна и ее отец, первый муж актрисы, Родион Нахапетов. Они рассказали, как изменилась их жизнь за год без родного человека.

"Мне мама не снится, а вот сестрам – да. Тот факт, что о ее болезни только самые близкие, характеризует ее как сильного духом человека. После свадьбы Насти, говорили, что мы предвидели, готовились, но это было совершенно не так. В тот момент мы и подумать не могли, что все произойдет столь скоро", – цитирует Анну Нахапетову Teleprogramma.pro. Смириться со смертью Веры Глаголевой до сих пор не может и Родион Нахапетов.

Сенсацией программы стало то, что в эфире появился сын Веры Глаголевой Михаил, о существовании которого до недавних пор многие не знали. Актриса стала для мальчика крестной матерью.

Старшая дочь актрисы рассказала, что что в день годовщины близкие собрались все вместе на кладбище вместе с теми, кто ее помнит и любит. Анна выразила надежду, что это станет ежегодной традицией.

"Этот год прошел для меня под знаком ее ухода. Я пересмотрел практически все картины с Верой, они запечатлелись глубоко в сердце. На экране я вижу ее живой, такой, какой я ее открыл", – признался Родион Нахапетов. В браке у них родились две дочери: Анна и Мария. Однако в 1988 году семья распалась, но Глаголева всегда отзывалась с теплотой о бывшем муже.

Напомним, Вера Глаголева умерла от онкологического заболевания 16 августа 2017 года. Ее не стало в одной из немецких клиник, где актриса проходила обследование.