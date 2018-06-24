"Как клопы в нечистотах": развод Шнура и Матильды неожиданно разоблачили

Развод артиста и его молодой жены уже несколько недель не уходит из поля зрения СМИ и блогеров. Кто-то считает, что Шнур бросил молодую жену из-за измены, некоторые подозревают его в таком же поступке. Теперь появилась и вовсе конспирологическая версия и объяснение семейной драмы.

Блогер Лена Миро усомнилась в серьезности развода Сергея Шнурова и его жены, объяснив такие метания и семейные перипетии алкоголем и желанием повысить популярность в медийном пространстве. По ее мнению, брак музыканта и Матильды является обычным союзом люмпенов.

"Это чистой воды развод, чтобы хоть как-то засветиться в новостях и медийном пространстве", – утверждает она. Но к возможно измене, полагает Миро, привел как раз образ жизни Шнуров и его пристрастие к алкоголю.

"Вы знаете, как живут алкоголики? К сожалению, они не только пьют водку, но и ведут совершенно непотребную жизнь. Где алкоголь – там и грязь. Все вполне логично – где алкоголь, там и свальный грех", – написала она у себя в блоге.

Комментируя слова от одного из друзей музыканта о том, что Матильда изменила лидера "Ленинграда", блогер считает, что девушка просто вошла в раж. Это усугубило тем, что Сергей ее простил после похода "налево".

"Как и любой маргинал, Шнуров простил жену за измену, но она вошла в раж, гулять не прекратила, а наоборот стала и сама пропадать под чужим одеялом. Там, где пьянки-гулянки, там рано или поздно обязательно начнутся беспорядочные половые сношения. Все это, якобы, и стало причиной развода", – уверена Миро. "Люмпены, что с них взять? Живут, как клопы в нечистотах. Пьют, как скоты, по-пьяни совокупляются, и это – герои нашего времени", – заключила она.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.

