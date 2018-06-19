Матильду заподозрили в тайном возвращении к Шнурову
Девушка выложила в Instagram фотоотчет с речной прогулки. Красотка изображена отдыхающей на яхте. Шнурова облачена в нежное белое платье с цветочным принтом, подчеркивающим ее точеную фигурку.
Подписчиков насторожила небрежно брошенная у ног Матильды пачка сигарет. Внимательные поклонники отметили, что такую марку курит Сергей Шнуров, и, к тому же, эти папиросы нельзя назвать дамскими.
Пользователи Сети заподозрили неладное. "Посмотрите внимательнее ,сигареты шнура тут же 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а чьи сигареты? )", "А это не Сергея, случайно, сигареты лежат?..","Это шнуровские сигареты рядом или чьи?", – задавались вопросами интернет-обыватели. В головы любопытных фолловеров тут же пришла мысль о тайном заговоре Матильды и Сергея. Мол, звездная парочка либо всех дурачит, добиваясь большего внимания к себе, либо скрывает воссоединение, опасаясь, что хайп вокруг их персон из-за этой хорошей новости угаснет.
Отметим, что сообщение о разводе Шнуровых взбудоражило российский шоу-бизнес. Многие знаменитости старались держать нейтралитет и осуждающе не высказывались о Матильде и Сергее. Однако, были и те, кто встал на защиту женщины: популярный у молодежи рэпер, известный как Слава КПСС и Гнойный принялся распекать Сергея за эгоцентричность и половую распущенность, целиком и полностью встав на сторону женщины в произошедшем конфликте. В случае, если подозрения сетевых детективов окажутся правдивыми, нелестные слова юноши в адрес лидера группировки "Ленинград" окажутся напрасными.
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