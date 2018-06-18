После разрыва со Шнуровым у Матильды нашелся молодой поклонник

Популярный среди молодежи рэпер, известный как Слава КПСС и Гнойный, жестко высказался о разводе лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с супругой Матильдой. Артист отметил: изменить любимой супруге, расстаться с ней, а потом говорить, что таких, как она, много, – это настоящая подлость.

Гнойный опубликовал дисс (современный вариант эпиграммы) на Шнурова на сайте YouTube. В незамысловатом ролике рэпер распекает певца за эгоцентричность и половую распущенность и целиком и полностью встает на сторону Матильды в произошедшем конфликте.

"Когда Сережа Шнуров предал жену, не было б никого, кто это опроверг, – начинается первый куплет дисса. – Недельку поныл, что прос*** мечту: дорогая, я такой конченный человек. (…) Но, сидя на веранде своей московской квартиры, он строчил уже совсем другое: да ***, что предал, родная, таких ***, как ты, у меня будет столько, я ведь Сережа Шнур…"

Также Гнойный отмечает, что Сергею не стоило "менять мечту на пять минут сомнительного секса". Он язвительно называет артиста "гигантом духа", "жалким одиноким стариком в оранжевых легинсах". В конце клипа артист символично завязывает шнур в узел.

Отметим, что дисс – это выказывание неуважения к какому-либо лицу в форме текста, обычно их пишут парами. То есть дисс – ответный дисс, поэтому, возможно, вскоре мы услышим реакцию Сергея на это подлое нападение рэпера.

Добавим, что Гнойный постоянно задирает отечественных звезд. К примеру, в апреле 2018 года он сделал дисс на блогера Николая Соболева. Музыкант обвинил молодого человека в том, что тот распространяет в Сети непроверенную информацию и не имеет своего мнения ни по одному из поднимаемых вопросов. После этого ролика в Сети разгорелся настоящий скандал.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.