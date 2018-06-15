"Дайте водки": Шнуров об уходе на пенсию

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о пенсии. Этой теме певец посвятил стихотворение, сообщает newizv.ru. По словам музыканта, пенсионного возраста "не достичь, как горизонта".

"Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасет позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст – это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!" – цитирует Шнурова udm-info.ru.