"Дайте водки": Шнуров об уходе на пенсию

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о пенсии. Этой теме певец посвятил стихотворение, сообщает newizv.ru. По словам музыканта, пенсионного возраста "не достичь, как горизонта".
"Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасет позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст – это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!" – цитирует Шнурова udm-info.ru.
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