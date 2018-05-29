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Разводящийся Шнуров получил удар по самому больному

Алиса Вокс и Сергей Шнуров. Кадр youtube.com
Бывшая солистка группы "Ленинград" высказалась о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но все же понятно.

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В своем Instagram певица посетовала, что в последнее время ее телефон разрывается от звонков настойчивых журналистов, которые просят прокомментировать "сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России".

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Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"Что ж – комментирую: На сегодняшний день, в РФ распадается более 50% браков. 41% – по причине алкоголизма одного из супругов. 🥃🥃🥃 Чаще всего, инициатором развода становится женщина. 🙅🏻‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала Алиса, а после вспомнила, что два с половиной года назад сама проявила инициативу официально расстаться с супругом и теперь ни о чем не жалеет. "А вообще, мне нравится стабильность, с которой я задаю тренды. 😸😸 Пользуйтесь – мне не жалко 💁🏼‍♀️", - самодовольно отметила Алиса Вокс.

Пользователи смекнули, что певица, не называя имен, имеет в виду разногласия Сергея и Матильды. В комментариях ее обвинили в желании напомнить о себе, воспользовавшись громким информационным поводом. "А в чем заключается мой пиар? Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", – ответила певица недоброжелателям.

Намеки исполнительницы могут быть очень болезненны для Шнурова. Судя по соцсетям Сергея, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".

Добавим, что развод Шнуровых очень опечалил телеведущую Ксению Собчак. Она даже попыталась примирить супругов. Во время недавнего выступления "Ленинграда" она вышла на сцену и публично попросила музыканта сойтись с женой. Певец поспешил перевести неуместную просьбу в шутку и тем самым ушел от прямого ответа.

Автор: Руслана Алексеева29 мая 2018, 18:36
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