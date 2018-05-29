Крокодиловы слезы: ноющего от боли Шнура обвинили в показухе

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который объявил о своем разводе с третьей супругой Матильдой, заполнил Instagram лирическими стихотворениями о своих страданиях. Однако психолог со стражем увидела в любовных флюидах нотки наигранности и сделал однозначный вывод о душевном состоянии музыканта.



Спустя всего несколько дней после сообщения о разводе с Мутильдой, Шнуров разместил на своей странице в Instagram два стихотворения якобы меланхоличного содержания.

Знакомых и поклонников Шнурова такая новость повергла в шок, напомнив общественности разрыв Брэда Питта и Анджелины Джоли, пишет "Московский комсомолец". Однако опытный психолог Тамара Савицкая без лишних эмоций проанализировала пассажи Шнурова в Сети и подробно высказалась о происходящем.

Эксперт отметила, что Стихи Шнурова вызвали у нее "двоякое впечатление". "На первый взгляд кажется что произведение сквозит бесконечной болью автора", – считает она. Савицкая добавила, что из-за недавнего сообщения о разводе у читателей сразу же возникает уверенность, что "боль" связана именно с этим событием.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 7:16 PDT

Психолог утверждает, что использованные Шнуром фразы нацелены на то, чтобы вызвать у обывателя сострадание и продемонстрировать истинное сожаление. Однако Савицкая отметила излишний пафос, который выдает звезду. "Это произведение либо вообще никак не связано с разводом Шнурова и его истинным состоянием, либо преследует цель привлечь к себе внимание и создать иллюзию, что оно написано под влияниям расставания с женой", – уверена эксперт.

Психолог не исключает, что все действия супругов – это большой спектакль, разыгранный с целью пиара. "Либо пара вообще в реальности не собирается расставаться, показательно поругается и сойдется опять, либо они давно приняли такое решение, а сейчас решили устроить из события показательную драму", – продолжает Савицкая.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 28 Май 2018 в 2:24 PDT

Также эксперт прошлась и по второму стихотворению, которое, по ее словам, носит нарочитую загадочность. "Построение фраз и текст в нем вызывает у читателя подсознательное желание строить догадки, искать в нем смысл между строк. Это опять похоже на специальный прием, использованный для привлечения внимания и создания эффекта тайны", – резюмировала психолог.

Напомним, что сегодня, 25 мая, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное заявление в социальной сети Instagram. Певец сообщил, что он и его супруга, танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.

