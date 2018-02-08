Насильник Семенов финансово поддержал безработных Шурыгиных

Сергей Семенов сообщил о том, что выплатил компенсацию семье Дианы Шурыгиной. Девушка жаловалась в интервью, что ее родители до сих пор не нашли работу.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Семенов сделал важное сообщение. "Заплатил за иск! Жду, когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш. Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи..." – написал Сергей Семенов. В конце своего поста он поблагодарил людей, которые организовали сбор средств ему в помощь.

Диана Шурыгина в интервью телеканалу "360" жаловалась на то, что ее семье живется крайне некомфортно из-за всероссийского скандала, вызванного обсуждением ее изнасилования в нескольких выпусках ток-шоу "Пусть говорят". "Им угрожали, прокололи колеса машины, постоянно писали гадости, оскорбляли даже мою младшую сестру. Это очень тяжело. Ладно, травят меня. Я понимаю. Но причем здесь мои родители? Маме постоянно говорили, что она плохо меня воспитала. Она очень переживала", – говорила Шурыгина. Родные Дианы до сих пор не могут найти работу, отмечается в материале. Соответственно, деньги, выплаченные Сергеем Семеновым, пришлись как нельзя кстати.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 23, 2018 в 5:47 PST

Впрочем, 220 тысяч рублей не идут ни в какое сравнение с гонорарами, которые якобы получает Диана Шурыгина за свое участие в различных скандальных шоу. На YouTube-канале блогера Александра Движнова опубликовано интервью с сотрудником Первого канала Радмиром Кузнецом. Он, по его словам, работал бригадиром массовки, набирая людей для записи программ "первой кнопки" и платя им за то, чтобы они хлопали по команде и эмоционально реагировали.

"Они получают фиксированную оплату сейчас, потому что у них контракт с Первым каналом. Скажем так, миллион за каждую программу есть", – рассказал Радмир.