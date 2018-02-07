Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину

Эксклюзив Интервью Эрнст перестал прятать молодую жену В центре Москвы избили известного ведушего Дом-2

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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дважды изнасилованная Диана Шурыгина, трижды избитая Алена Кравец, родившая от известного певца Ольга Казаченко, поющая звезда "Дома-2" Ольга Бузова и брошенная пожилым актером киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – самые известные сегодня в стране персоны. У них есть фан-клубы и они почти постоянно мелькают на телеэкранах. Причем, как оказалось, наиболее востребована зрителями бывшая жена Армена Джигарханяна.
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Telegram-канал Super! подсчитал, сколько ток-шоу сняли о разводе 82-летнего артиста и 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской. За четыре месяца на центральных телеканалах вышло 40 передач, а также десятки сюжетов, посвященных этой теме: 18 выпусков "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, 16 выпусков "Прямого эфира с Андреем Малаховым" и 5 выпусков "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. 

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Ушлая украинская пианистка, таким образом, оставила далеко позади всех остальных, ведь той же звезде ток-шоу Диане Шурыгиной телевизионщики посвятили лишь 15 эфиров. Да и гонорары у красавицы-Виталины повыше, чай, будут. Как говорят, за каждую передачу, где надо трясти грязным бельем, она получает около миллиона рублей. За такую сумму Цымбалюк-Романовская готова встречаться в студии хоть со своей соперницей Татьяной Власовой, хоть с бывшей напарницей Элиной Мазур, хоть с самим чертом. По слухам, заработанных таким образом денег Виталине хватит еще на одну квартиру.

К тому же после каждого эфира резко растет ее популярность. Виталина стала одной из главных светских персон, которую с удовольствием зовут на мероприятия и премьеры – у нее берут автографы, с ней фотографируются и целуют ей руки восторженные почитатели. После того как она засудит за клевету Армена Джигаханяна, ее, видимо, и вовсе возведут в ранг святой мученицы, которая отдала свою молодость старику.

Автор: Иван Губкин7 февраля 2018, 14:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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