Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна

Украинская пианистка намерена наказать бывшего мужа. Она устала от потока лжи и клеветы.

Виталина Цымбалюк-Романовская устала от того, что бывший муж Армен Джигарханян публично называет ее воровкой и упрекает в краже денег и недвижимости. Подобной наглости от артиста она не ожидала, поскольку, как говорит, ничего никогда у него не брала, а квартиры, вокруг которых много шума, купила на свои деньги до брака. Поэтому адвокат киевской пианистки Лариса Широкова готовит заявление в правоохранительные органы и намерена привлечь артиста к ответственности за клевету.

"Это будет выражено в применении зеркальных мер в отношении Армена Борисовича. Выжидательная тактика не принесла своего результата. Статус Народного артиста используется как способ манипуляции общественным мнением. Мы больше не готовы на этот статус равняться. Мы готовы распространить на него все обязанности в рамках тех заявлений, которые он сделал публично. Мы будем обращаться с заявлением в правоохранительные органы по привлечению его к ответственности за распространение клеветнических сведений", – заявила Широкова.

Она пообещала подать и 11 исковых заявлений в отношении лиц, которые распространяли информацию о том, что Виталина что-то украла у бывшего мужа. "Мы будем пытаться возбудить четыре уголовных дела в отношении людей, которые, по нашему мнению, инициировали эту конфликтную ситуацию с целью вымогательства имущества и денежных средств у моего доверителя", – заявила Широкова во время пресс-конференции НСН.