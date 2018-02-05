Подробности разрыва Шурыгиной с мужем

Специалист по ауре Илья Саглиани проанализировал брак Дианы Шурыгиной и ее супруга Андрея Шлянина. Эксперт заявил, что именно скандально известная звезда шоу "Пусть говорят" станет инициатором разрыва.

Илья Саглиани уверен, что брак дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлянина будет недолгим. Специалист объяснил, что слишком большая разница в характерах.

"В отношениях пока у них все спокойно и присутствует равновесие. Диана главная и характер у нее сильный. У мужа слабее, и он больше как опора, которая сдерживает ее. Он умеет контролировать свои эмоции. В ближайшее время не прогнозирую скандалы в этой паре. Но Диана нестабильная, поэтому интерес может резко измениться, и она станет инициатором расставания", – цитирует Саглиани StarHit.

Эксперт выразил мнение, что у Шурыгиной безграничный эмоциональный фон, то есть она вначале делает, а потом думает. Саглиани сделал вывод, что Диана не может себя контролировать. А еще Илья отметил, что девушка является главной в отношениях с мужем.

"Он спокойный и часто может ее тормозить. Но при этом он никогда не будет главным в отношениях, так как у Дианы эгоцентр выше Останкинской башни. Эти отношения все равно будут как на пороховой бочке. А Андрей по энергетике слабее, чем она. Несмотря на то что пока все хорошо у Дианы и у мужа, все равно эта пара не подходит друг другу. В один прекрасный день он будет надоедать ей, и Диана станет инициатором расставания", – заключил Илья Саглиани.

Напомним, 5 октября 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. 18-летняя звезда передачи "Пусть говорят", на которой на протяжении нескольких выпусков в подробностях обсуждалось изнасилование Дианы, блистала в классическом белом подвенечном платье со шлейфом. Мероприятие прошло в одном из столичных ресторанов.