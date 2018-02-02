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Откровенное видео Бузовой и Батрутдинова вызвало скандал

Ольга Бузова и Тимур Батрудинов. Фото: Дни.Ру
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в очередной раз стали жертвами папарацци. Знаменитостей поймали держащимися за руки. 

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Телеведущие попали в объективы камер на выходе из отеля Four Seasons в центре столицы. После этого пара отправилась в ближайшую кофейню. Во время милой беседы за чашкой кофе певица опустила голову на плечо спутника. Знаменитости вели себя максимально откровенно, особо не скрывая чувств. Видео с Батрутдиновым и Бузовой выложил Instagram-аккаунт журнала Super.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

В комментариях к публикации разгорелся настоящий скандал: подписчики практически в один голос уверяли, что видео – постановка. "Конкретная игра на камеру двоих причем!😃 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Господи, какая смешная постановка 😹😹😹😹", "Ой! Нечаянно попали а объектив! Какая тошнотворная постановка!фу!", "Видно же что это постановка, очень ненатурально и наигранно выглядит", – писали скептики.

Публикация от Super (@super.ru)

Некоторые же наоборот уверены в искренности чувств Бузовой и Батрутдинова. "Блиин я так рада за них", "Ну и правильно ❤❤❤❤.Счастья вам ребята", "ольга лучшая! Желаю 5-х детей ребятам", "Как они подходят друг другу 😍 мне кажется ей и нужен такой харизматичный с чувством юмора человек ,ну никак не тупой футболист", "Вашеее крутякк они крутые мне нравится", "Я так рада за них, прям как за себя 😂 По-моему отличная пара. Два одиночества нашли друг друга 😄😄😄", – радовались за Бузову и Батрутдинова фолловеры.

При этом в Instagram-аккаунте Ольги появилось видео, на котором она вместе с Тимуром сидит в том самом кафе. Она рассказала подписчикам, что случайно встретила Батрутдинова, который, оказывается, тоже пьет кофе. 

Автор: Михаил Войцеховский2 февраля 2018, 19:43
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