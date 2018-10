Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца

Так как срок беременности Меган Маркл еще маленький, неизвестно, какого пола будет ребенок у венценосной пары. Джо Маллинс представил на суд общественности два портрета – девочки и мальчика.

По мнению эксперта, дочь будет похожа на Меган – кареглазая брюнетка, а сын – на Гарри – рыжеволосый и голубоглазый, как принц. Маллинс утверждает, что созданные им портреты базируются исключительно на научных данных. Художник проводит своеобразный "генетический анализ", вычисляя доминантные и рецессивные признаки во внешности родителей, передает The Daily Mаil.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к портретам. Многие посчитали их уродливыми. "Какой ужас!", "Не могут быть у Меган и Гарри такие страшные дети", "Уродцы какие-то", "Фу!", "Никакой фантазии у художника. Отпечаток судебной практики налицо", – высказались оскорбленные в лучших чувствах поклонники.

This is what Prince Harry and Meghan Markle’s kids will look like according to a forensic artist #News #Breaking https://t.co/Gevt8Ij7IQ