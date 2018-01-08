Названа причина развода Самбурской с молодым актером

Актриса Настасья Самбурская начала 2018 год со скандала: она выгнала мужа Кирилла Дыцевича из дома. Возможно, причиной разрыва стала интервью свекрови.

Звездная пара распалась разу после того, как мать Дыцевича Нина Владимировна пообщалась с журналистами. Женщина во всю нахваливала невестку. "Хорошая, добрая девушка, с внуками молодые пока не торопятся…", – говорила она.

Однако Самбурская разрешения на интервью не давала, передает teleprogramma.pro. Судя по всему, это так разозлило актрису, что она поссорилась с мужем и тут же выгнала его из дома.

Остается неизвестным, состоится ли развод Самбурской и Дыцевича. Друзья пары и поклонники их творчества не теряют надежду: они верят, что артисты снова будут жить вместе.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 25, 2017 at 6:48 PST

Напомним, что у Самбурской было несколько романов. Актриса не любит раскрывать подробности личной жизни, поэтому об этом почти ничего неизвестно.

В 2016 году появилась информация, что артистка состоит в отношениях с белорусским певцом Виталием Гастюниным. Судя по всему, союз просуществовал недолго – уже в 2017 году Самбурская вышла за Дыцевича.