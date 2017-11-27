Молодой муж Самбурской выиграл конкурс красоты

О молодом муже Настасьи Самбурской, белорусском актере Кирилле Дыцевиче, известно крайне мало. Журналисты решили исправить этот промах и выяснили, что когда-то мужчина выиграл конкурс красоты.

В середине ноября на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Самбурская опубликовала фотографию, на которой демонстрирует тонкое золотое обручальное кольцо.

"Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Деточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю 😘", – сообщила в подписи к публикации Самбурская. Правда, спустя какое-то время все фотографии с избранником, 24-летним белорусским актером Кириллом Дыцевичем, удалила.

Тем не менее журналисты немедленно воспользовались всеми своими ресурсами, чтобы как можно больше узнать об избраннике актрисы. Выяснилось, что Кирилл родом из небольшого городка Береза. Несколько лет он учился в политехническом университете, позже бросил его и стал студентом Белорусской академии искусств.

Интересно, что в 2014 году Дыцевич стал победителем в конкурсе красоты "Мистер Беларусь". Он начал давать интервью, снялся в нескольких мелодрамах. Кирилл получил популярность и в соседней Украине после того, как исполнил главную роль в сериале "Ради любви я все смогу".

Более того, работники СМИ добрались до матери актера. Нина Дыцевич живет в городе Береза, работает в банке. "Актерская карьера – судьба, наверное, ведь его заметили, посмотрев видеоролик, который показывали в его же техническом университете. Мы поддержали его в новой профессии, решили: а пусть попробует. Потом он прошел на конкурс красоты. Я поначалу была против, считала, что не мужское это дело, но сын объяснил, что все будет хорошо, да и для профессии могло пригодиться", – высказалась мать актера.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Окт 20 2017 в 1:16 PDT

Женщина подтвердила женитьбу сына на известной актрисе. "Да, нас теперь действительно можно поздравить. О женитьбе Кирилла я узнала от него же, сын ничего от меня не скрывает, мы говорим каждый день. С Настасьей мы давно знакомы, и в Москве виделись, и к нам ребята приезжали. Она хорошая, добрая девушка. Ее образ на телевидении ни о чем не говорит. Мы с мужем очень довольны невесткой, сын счастлив, ему хорошо, это видно по его глазам, а нам еще лучше", – цитирует Нину Дыцевич "Собеседник".