Серьезно больная Летучая потеряла надежду

Елена Летучая рассказала о неутешительном диагнозе. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена оставить работу на Первом канале.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Летучая прокомментировала информацию о том, что покидает шоу "Летучий отряд" на Первом канале. Телеведущая подробно объяснила ситуацию.

"Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям, о которых рассказываем в программе, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился: "нестабильная стенокардия", – рассказала Летучая.

Елена объяснила, что ей запретили летать по два-три раза в неделю, как того требовала передача. В итоге блондинка выбрала здоровье. "У нас еще была надежда с Нового года, мы ждали решения врачей – вдруг что-то другое. Может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли окончательные результаты", – поведала лишившаяся надежды Елена.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Дек 24, 2017 at 7:35 PST

Однако Летучая не упала духом. "Дорогие мои поклонники, обещаю, что вы не потеряете меня с экрана Первого канала, но сейчас мне нужны ваши поддержка и понимание! Люблю вас. Всегда ваша Елена Летучая❤️", – написала ведущая.

Первый канал прокомментировал ситуацию. В пресс-службе сообщили, что с декабря пытались найти выход из неприятного положения – даже рассматривали вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей в студии, но он показался неубедительным.

"Елене Летучей желаем здоровья и вместе с ней обязательно придумаем тот формат, в котором ее талант и опыт найдут наилучшее применение", – передает Telegram-канал Super.