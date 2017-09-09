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Пересильд впервые назвала имя отца своих детей

Юлия Пересильд. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Актриса и режиссер Юлия Пересильд сделала официальное заявление об отце своих дочерей. Артистка подтвердила слухи о том, что ее дети родились от Алексея Учителя.
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"Отец моих детей – Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях" – рассказала артистка в интервью Marie Claire.

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Однако подробности отношений с известным режиссерам Юлия решила не разглашать. "Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: "Ай, мамочка! Зачем вы это сделали", – пояснила актриса.

Напомним, Пересильд воспитывает двух дочерей – восьмилетнюю Аню и пятилетнюю Машу. Актриса души не чает в своих девочках. По мнению Юлии, дочки больше похожи на нее, чем на отца, хоть у малышек и совершенно разные характеры.

"Одна девочка-девочка в розовых рюшах, а другая всем рассказывает, что ее мама солдатка, и поет про "Батяню-комбата". Все ее детство прошло на войне, и теперь она собирается в кадетское училище. Но я бы хотела, чтобы дочери пошли в творческую среду", – рассказала Пересильд.

Как писали Dni.Ru, Алексей Учитель на 33 года старше Юлии Пересильд. Они познакомились в 2007 году, а два года спустя актриса родила дочь Анну. Официально Пересильд не называла имя отца девочки, однако уже тогда в кулуарах ходили слухи, что "постарался" Учитель. В 2012 году Юлия родила вторую дочь, которую назвала Марией, и в кинотусовке снова заявили, что без режиссера тут не обошлось.

Автор: Алёна Нестерова9 сентября 2017, 12:12
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Пересильд восхитила своим декольте до пупа

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