У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник

Звезда нескольких выпусков скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина объявила о том, что у ее жениха Андрея Шлягина появился конкурент. Более того, 18-летняя красотка опубликовала фотографию с соперником.

Диана Шурыгина всячески дает понять, что ее жизнь после скандальных эфиров "Пусть говорят" налаживается. Так, девушка собралась замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина и готовится к супружеской жизни. Вот только, по всей видимости, Диана не может без "перчика". Хоть и только на словах. Шурыгина объявила, что у ее избранника появился "конкурент".

Это сообщение Диана сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Скандальная знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с женихом. Оба улыбаются. При этом Шурыгина держит на руках щенка. "Любимые мои 💞Теперь у Андрея появился маленький конкурент ☺️ по кличке Раф🐶", – объявила Диана.

Неизвестно, как отреагировали на нового питомца Шурыгиной многочисленные подписчики, поскольку та отключила возможность комментирования ее фотографий. Между тем напомним, что у Дианы уже было домашнее животное – котенок. Крохотному комочку Шурыгина дала кличку Ева.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Сен 8 2017 в 10:04 PDT

Отметим, что менее чем через месяц Диана выйдет замуж. Свадьба должна состояться 5 октября, как передают некоторые СМИ. "Андрей мне понравился своим веселым и добрым характером, манерой общения. Он поддержал морально, ведь меня до сих пор одолевают хейтеры. С ним почувствовала себя как за каменной стеной. Мы встречаемся три месяца и не расстаемся ни на минуту", – хвасталась счастливая Шурыгина.

Если влюбленных не смущает факт бракосочетания через полгода после знакомства, то родителей Дианы – весьма. "Мы с отцом уговаривали их подождать, но Дианка хочет, чтобы свадьба прошла на пике эмоций. Когда еще нет привычки друг к другу", – рассказала мать Шурыгиной Наталья. Впрочем, некоторая часть заинтересованной общественности уверена, что информация о свадьбе – очередной пиар Дианы.