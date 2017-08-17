Как пройдут похороны Веры Глаголевой

Супруг Веры Глаголевой Кирилл Шубский сообщил, что артистка умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Стало известно, что Вера Витальевна скончалась спустя несколько часов после посещения одной из клиник в Баден-Бадене.

В лесу в пригороде Баден-Бадена расположена клиника "Шварцвальд-Баар", действующая при Университете Фрайбурга. Медицинский центр специализируется на лечении раковых образований внутренних органов. Не исключено, что именно в этой клинике Глаголева и начала лечение.

На данный момент семья Глаголевой находится в Германии и занимается подготовкой документов, необходимых для транспортировки тела. "Даже для перевозки тела из России необходимо иметь на руках большое количество документов перед отправкой через границу. В такой бюрократичной стране, как Германия, и подавно", – сообщил сотрудник похоронного бюро.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо будет провести процедуру вскрытия, чтобы подтвердить смерь из-за заболевания. В дальнейшем документ подпишут в правоохранительных органах на предмет того, что никаких вопросов по гибели гражданина, пусть даже и другой страны, они не имеют.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 17 2017 в 8:00 PDT

После этой процедуры решается главный вопрос: как перевозить? Вариантов несколько – самолет или автомобиль. "В обоих случаях тело умершего кладут в специальный цинковый контейнер. Для дополнительной сохранности тела его не только обрабатывают формалином, но и со всех сторон обкладывают специальными формалиновыми прокладками. Такие меры безопасности гарантируют сохранность тела на протяжении нескольких дней", – цитирует все тот же источник сайт "Московский комсомолец".

Прощание с актрисой состоится 19 августа в Большом зале Дома кино. Похоронят Веру Глаголеву в Москве на Троекуровском кладбище.