Могила для Глаголевой стоит 10 миллионов

Актриса будет покоиться на одном из самых дорогих кладбищ. Своим талантом она заслужила такой чести.

Вера Глаголева, судя по всему, будет покоиться на Троекуровском кладбище столицы. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Троекуровское – один из самых престижных погостов столицы. Кладбище основано в 1962 году и получило название от бывшего села Троекурово, владения бояр Троекуровых, живших в конце XVII – начале XVIII веков. В 1975-м исполком Моссовета принял решение "О строительстве пускового минимума мемориального Троекуровского кладбища". Здесь надлежало хоронить граждан, имеющих заслуги перед Москвой и страной в целом. Среди самых известных – Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.

Простому смертному лежать в таком окружении можно только при наличии очень больших денег – по неофициальным данным, место здесь стоит десять миллионов рублей. Но купить его даже за эту сумму весьма проблематично – слишком велик спрос, а свободной земли почти не осталось. Таким образом, стоимость захоронения площадью один на два метра сопоставима с ценой квартиры в Москве. При этом за установку надгробия и изготовление памятника придется выложить еще около трех миллионов, в зависимости от именитости скульптора. Как говорят, на этой боговой делянке за пару миллионов купил себе место политик Владимир Жириновский, пожелавший покоиться рядом с матерью. Но это все, конечно, на уровне частных разговоров.

Поскольку Вера Глаголева имела звание народной артистки России, ее семье место под могилу должно достаться бесплатно – для этого нужно получить разрешение городских властей.