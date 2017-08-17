Могила для Глаголевой стоит 10 миллионов
Вера Глаголева, судя по всему, будет покоиться на Троекуровском кладбище столицы. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Троекуровское – один из самых престижных погостов столицы. Кладбище основано в 1962 году и получило название от бывшего села Троекурово, владения бояр Троекуровых, живших в конце XVII – начале XVIII веков. В 1975-м исполком Моссовета принял решение "О строительстве пускового минимума мемориального Троекуровского кладбища". Здесь надлежало хоронить граждан, имеющих заслуги перед Москвой и страной в целом. Среди самых известных – Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.
Простому смертному лежать в таком окружении можно только при наличии очень больших денег – по неофициальным данным, место здесь стоит десять миллионов рублей. Но купить его даже за эту сумму весьма проблематично – слишком велик спрос, а свободной земли почти не осталось. Таким образом, стоимость захоронения площадью один на два метра сопоставима с ценой квартиры в Москве. При этом за установку надгробия и изготовление памятника придется выложить еще около трех миллионов, в зависимости от именитости скульптора. Как говорят, на этой боговой делянке за пару миллионов купил себе место политик Владимир Жириновский, пожелавший покоиться рядом с матерью. Но это все, конечно, на уровне частных разговоров.
Поскольку Вера Глаголева имела звание народной артистки России, ее семье место под могилу должно достаться бесплатно – для этого нужно получить разрешение городских властей.
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