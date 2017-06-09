Светличная о проблемах погибшей внучки Хрущева

Родственница советского лидера нелепо погибла под колесами электропоезда. Светлана Светличная была потрясена случившимся и назвала смерть Юлии Хрущевой бедой.

"Я не знала лично Юлию Хрущеву, но случилась беда. Я бы не хотела быть родственницей какого-нибудь политика, который оставил след, – не важно, – хороший или плохой. Это всегда усложняет жизнь. Всем есть дело до того, в чем ты пришла, с кем пришла, чем занимаешься. Повышенный интерес, особенно в 77 лет, может негативно сказаться на качестве жизни. Если говорить про себя, то я актриса и привыкла к этому. Например, я вчера была в Кремле и поняла, что мне приятно, когда люди проявляют ко мне внимание. Но это в случае, если интерес светлый. Когда грязный интерес, то этого не дай Бог никому!"

На вопрос о том, чем запомнилась Светличной хрущевская эпоха, актриса ответила, что, будь то эпоха Хрущева, Сталина или Брежнева, или нынешняя – всегда непросто. "Особенно меня эти темы беспокоят, когда происходит какая-то чернота или гадость. Я не могу не реагировать на несправедливость или произвол", – рассказала звезда советского кинематографа.

Публикация от Максим Никитин (@maximnikitin3) Ноя 28 2016 в 2:14 PST

Интересно, что Юлия Хрущева была не просто внучкой "народного царя", но являлась его приемной дочерью. В юном возрасте Юлию удочерил и забрал на воспитание дед, поскольку отец девочки – сын бывшего главы СССР, Леонид, пропал без вести. Таинственное исчезновение породило массу гипотез.



Одна из них, мол Леонид Хрущев был приговорен к расстрелу по приказу Сталина, и как бы ни молил Никита Сергеевич, вождь был непреклонен. Если и еще одна версия, которая гласит, что сын Хрущева мог попасть в плен или сдаться сознательно для того, чтобы сотрудничать с гитлеровцами. Но реальных доказательств этой версии нет.

Публикация от Alexander Pushkarev (@st_gatien) Сен 11 2016 в 12:12 PDT

Известно, что Юлия Хрущева окончила Московский государственный университет, факультет журналистики. Некоторое время она работала по профессии в агентстве печати "Новости". Но позднее, по признанию женщины, она разочаровалась в журналистике.