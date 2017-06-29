Перед смертью Яковлева подкосил рак
Андрей Малахов оперативно созвал к себе в студию друзей и коллег покойного. Приятели Олега рассказали много неизвестных фактов о нем и его жизни за пределами студий и концертных площадок. Смерть певца стала потрясением для всех, кто его знал. Бывшие коллеги Яковлева по группе "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов не могут поверить в случившееся.
В ходе программы неожиданно выяснилось, что в 2010 году у Яковлева от онкологического заболевания умерла старшая сестра Светлана. Эта беда подкосила артиста, он сильно переживал, но вида не подавал, никому об утрате не рассказывал, все держал в себе, позволяя горю съедать себя изнутри.
По словам супруги "Иванушки" Кирилла Андреева Лолы, Олег не имел привычки делиться своими проблемами и переживаниями с другими людьми, все держал в себе. Не стал он говорить другим и о своем недуге, который в итоге привел к смерти. Именно поэтому кончина Яковлева и стала для многих шоком. Никто не знал, что он серьезно болел.
"Нельзя помочь человеку, который все держит в себе. Он не говорил, что ему плохо, поэтому никто ему не помогал", – резонно заметил приглашенный в студию в качестве эксперта психолог. "Я твердо убеждена, что злой рок в своей судьбе мы творим своими собственными руками", – многозначительно заявила жена Кирилла.
Еще Лола рассказала, что последняя любовь Олега Александра делала все ради любимого человека, чтобы помочь ему добиться успеха в сольной карьере. Однако эксперты в студии пришли ко мнению, что заниматься продвижением сольного исполнителя хрупкой девушке, которая работала корреспондентом на одном из музыкальных каналов, не так просто. Мол, взвалила на себя непосильную ношу.
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