Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста

Звездный сплетник и острослов Станислав Садальский прокомментировал тему дня – смерть бывшего солиста группы "Иванушки" Олега Яковлева. Актер считает, что из коллектива надо делать дуэт из-за рокового совпадения.

Садальский заявил журналистам, что третье место в группе "Иванушки International" будто бы проклятое. Актер имеет в виду две смерти. Сначала коллектив покинул Игорь Сорин и через какое-то время погиб, выпав из окна.

Ему на замену пришел Олег Яковлев. Он выступал в составе "Иванушек" третьим солистом с 1998 по 2013 год. Затем артист ушел из группы, чтобы заняться сольной карьерой. 29 июня он умер.

Станислав считает, что трагическая кончина Олега не случайна. Актер дал понять, что нынешний третий солист коллектива Кирилл Туриченко может быть в опасности.

"Это какое-то роковое место в "Иванушках". Сама смерть Олега Яковлева всего в 47 лет наводит на эти мысли. Вспомните, сначала погиб Игорь Сорин, на его место взяли Яковлева – теперь его тоже нет", – провел параллель Садальский.

Актер предположил, что без мистики тут не обошлось. "И не важно, от чего он умер, какой диагноз, важно, что жизнь человека кончилась. Гибель одного певца из "Иванушек International" может быть трагической случайностью, гибель двух певцов – уже закономерность", – цитирует Станислава сайт "Комсомольская правда".

Артист сделал предостережение третьему солисту, которого взяли в группу после того, как из нее ушел Олег Яковлев. "Я бы на месте Кирилла Туриченко задумался сильно. А вообще "Иванушкам International" нужно стать дуэтом – на всякий случай, чтобы эту закономерность прекратить", – резюмировал Садальский.