Апполонов заявил о нелепой смерти Яковлева

Внезапная кончина бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева стала для многих ударом. Его бывший коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов назвал смерть Олега нелепой.

Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с журналистами признался, что его шокировало известие о смерти Олега Яковлева. "Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", – цитирует Григорьева-Апполонова RT.

С артистом солидарны многие представители отечественного шоу-бизнеса – смерть Яковлева стала для них полной неожиданностью, потому что, по словам многих певцов, Олег не жаловался на здоровье. "Я не помню, чтобы он на что-то жаловался. Он всегда был таким улыбчивым, таким жизнерадостным, очень живым, очень позитивным. Не было никогда даже омрачения на его лице. Единственное, что мы можем сделать, это помянуть его самым добрым и самым светлым словом и помолиться за его душу. Все остальное не имеет никакого смысла", – заявила певица Сати Казанова в эфире радио "Комсомольская правда".

Исполнитель Митя Фомин тоже запомнил Олега позитивным. "Казалось бы, человеку жить и жить: сольная карьера у него началась и семья должна была появиться. Я, наконец, думал: человек заживет в свое удовольствие и будет радовать нас своими песнями и лучезарной улыбкой. Странно, что так быстро, неожиданно, совершенно не вовремя, рано. Он всегда улыбался", – цитирует Фомина телеканал "Звезда".

Певец отметил, что у Олега был непростой период в становлении как сольного артиста, и "люди такого полета иногда становятся одинокими". "Нельзя оставлять и нужно беречь друг друга," – выразил пожелание Фомин.

Солисту "Руки вверх!" Сергею Жукову грустно от известия о смерти Яковлева. Своих эмоций он не смог скрыть. "Мы по работе очень часто пересекались. Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья. Олег был человеком добрейшим, абсолютно светлый, внеземной и вечно молодой", – цитирует Жукова RT.

Певец Александр Бердников из группы "Корни" был знаком с Олегом Яковлевым 15 лет. "Последний раз видел Олега 4–5 месяцев назад на презентации его клипа. Он был в отличном настроении, потому что у него всё получалось. Приветствовал гостей, радовался. Ни у кого даже не было мысли о том, что может такое произойти. Он был моим старшим товарищем по цеху и всегда помогал. Я смотрел, как он ведёт себя на сцене, и брал с него пример", – признался исполнитель.

Не остался в стороне музыкант, композитор, певец Дмитрий Маликов. "Он очень много творил – альбомы, музыку. Он был человеком творческим и увлеченным своим делом. Впечатления о нем самые приятные. Я не знал про его болезнь. У всех артистов такие графики. Если они много работают, то не замечают того, что происходит вокруг", – цитирует Маликова Life.ru.

Сергей Глушко (стриптизер Тарзан) не был знаком с Олегом, но тоже выразил сожаление из-за преждевременной смерти певца. "Грустно. Дай бог, чтобы все у него там было хорошо. Всегда жалко, когда уходят люди. Тем более, когда это артисты", – приводит слова Глушко Eg.RU.

Напомним, Олег Яковлев скончался сегодня, 29 июня, в одной из столичных клиник. По разным данным, причиной смерти певца стали остановка смерти или цирроз печени или двусторонняя пневмония или все сразу.