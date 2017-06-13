Садальский об "ожившем" Вороненкове: Очень похоже на правду

Звездный критик Станислав Садальский прокомментировал сенсационную новость об "ожившем" экс-депутате Денисе Вороненкове, которого опознали на днях в Израиле. Актер по пунктам объяснил, почему убийство мужа Марии Максаковой в Киеве может быть инсценировкой.

На минувших выходных пользователей Сети потрясли слова завкафедрой истории искусств Щукинского театрального института Елены Дунаевой. По информации СМИ, женщина заявила, что встретила в Израиле беглого политика, который был убит в Киеве в марте.

"Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – якобы сообщила журналистам женщина.

Станислав разместил у себя в блоге в Живом Журнале ссылку на издание, разместившее у себя эту новость, и поделился своими соображениями на этот счет.

"Покушение было довольно странным. Во-первых, в очень людном месте. Во-вторых, убийца был в очень приметной красной обуви. Как будто его должны были по ней узнать. В-третьих, не было луж крови. В-четвертых Максакова как-то уж легко пережила смерть своего мужа, через месяц была веселая, в новом образе и на ток шоу. Смерть собаки тяжелее переносят. Очень похоже на правду. И еще киллер стрелявший в Вороненкова, убитый и даже похороненный, жив!" – написал Садальский.

Позже репортеры обратились к мужу Елены Дунаевой, чтобы прояснить ситуацию. "Это бред! Глупость несусветная. Надо быть умнее и не верить подобным "уткам". Ни я, ни моя жена с Денисом Вороненковым не были знакомы. Но я считаю, что эта подлая, злая шутка по отношению к погибшему человеку", – категорично заявил артист Евгений Князев, который является ректором Щукинского училища и супругом Дунаевой.

Актер опроверг новость об "ожившем" экс-депутате. "Мы действительно были в Израиле на гастролях со спектаклем "Царь Эдип". На гастролях была и Людмила Максакова. Имя моей жены, возможно, прозвучало именно поэтому", – предположил Князев.

Сейчас Евгений и его жена расстроены. "Очень обидно, что от имени моей супруги, авторитетного человека, вдруг печатают такие глупости . Но оправдываться, объясняться по этому поводу еще глупее. Даже неловко комментировать. Жена сначала огорчилась, но она умный человек и понимает, как рождаются сенсации. Решили не реагировать, как, делает умная Людмила Максакова", – цитирует Князева сайт "Комсомольская правда".

Тогда журналисты связались со Станиславом и сообщили ему об опровержении. "Ну вот опять во всем виноват Садальский, – распереживался актер и близкий друг Людмилы Максаковой. – Новость о "воскресшем" Вороненкове я прочитал в одном авторитетном издании. Сделал перепост на своей страничке в Живом журнале и все. Ни Евгений Князев, ни его жена Елена Дунаева о "случайной встрече" с Вороненковым мне не рассказывали".

Позже в своем блоге невольно оскандалившийся и поверивший в газетную утку Садальский еще раз снял с себя ответственность, дав прямую ссылку уже на текст с опровержением.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.