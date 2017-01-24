Сколько получают звезды "Дома-2"

Участники реалити-шоу "Дом-2" в неофициальной беседе с журналистами рассекретили сумму своих гонораров. Оказывается, платят лишь тем, кто прошел испытательный срок.

Спустя два-три месяца жизни на проекте ребята начинают получать выплаты на карту. Сумма гонораров колеблется от 30 тысяч рублей у новых участников до 150-200 тысяч у звезд проекта, таких как Ольга Рапунцель, Андрей Чуев, Мария Африкантова.

Рассказывать о зарплате им запрещено, но иногда парочки обсуждают денежные вопросы прямо в эфире. Недавно Рапунцель отчитала возлюбленного за снятые с ее карты 50 тысяч и взяла с него слово, что в следующем месяце они отложат деньги на покупку недвижимости, сообщает сайт "Комсомольская правда".

А мать Марии Африкантовой как-то устроила на поляне настоящий скандал из-за зарплаты в 80 тысяч рублей. "Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала..." – заявила Татьяна Владимировна. Она не поняла, почему, к примеру, Ольга Васильевна Гобозова за подобное поведение получила 130 тысяч. Не добившись прибавки к жалованью, Африкантова-старшая в конце 2016 года покинула проект.

Самые высокие гонорары были у главных скандалистов телестройки Алианы и Саши Гобозовых – 500 тысяч на двоих. Добавим, что многие парочки, долгое время пробывшие на проекте, уходят с него, имея собственное жилье.