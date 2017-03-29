Как изменилась Ксения Бородина
Ведущая проекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Ксения Бородина, как говорят в ее окружении, обратилась к лучшим пластическим хирургам столицы, чтобы они провели операцию на ее лице. Якобы она уменьшила кончик носа. Ринопластика длилась около двух часов и проходила под общим наркозом. Уже через день, как сообщает портал Life.ru, Ксению выписали из больницы, и она продолжила проходить реабилитацию в домашних условиях.
Интересно, что Бородина отрицает факт операции. Она говорит, что всего лишь посещала дантиста: "Я обращалась к стоматологу и лечила передние зубы".
Стоит заметить, что ринопластика – одна из самых востребованных и популярных операций у звезд. К ней, как говорят, в разное время прибегали актриса Рената Литвинова, певицы Кристина Орбакайте и Кэти Топурия, телеведущая Ксения Собчак.
Врачи говорят, что продолжительность операции зависит от объема коррекции и может составлять от одного до трех часов. Цена на первичную пластику кончика носа может составлять от 70 000 до 140 000 рублей. Реабилитация обычно занимает от одной до трех недель, в зависимости от сложности манипуляций и степени коррекции. Незначительный отек в области носа может сохраняться в течение месяца.
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