Как изменилась Ксения Бородина

Поклонники подозревают, что звезда "Дома-2" пережила хирургическое вмешательство. Сама же телеведущая это отрицает.

Ведущая проекта "Дом-2" на телеканале ТНТ Ксения Бородина, как говорят в ее окружении, обратилась к лучшим пластическим хирургам столицы, чтобы они провели операцию на ее лице. Якобы она уменьшила кончик носа. Ринопластика длилась около двух часов и проходила под общим наркозом. Уже через день, как сообщает портал Life.ru, Ксению выписали из больницы, и она продолжила проходить реабилитацию в домашних условиях.

Интересно, что Бородина отрицает факт операции. Она говорит, что всего лишь посещала дантиста: "Я обращалась к стоматологу и лечила передние зубы".

Стоит заметить, что ринопластика – одна из самых востребованных и популярных операций у звезд. К ней, как говорят, в разное время прибегали актриса Рената Литвинова, певицы Кристина Орбакайте и Кэти Топурия, телеведущая Ксения Собчак.

Публикация от borodylia (@borodylia) Мар 26 2017 в 8:37 PDT

Врачи говорят, что продолжительность операции зависит от объема коррекции и может составлять от одного до трех часов. Цена на первичную пластику кончика носа может составлять от 70 000 до 140 000 рублей. Реабилитация обычно занимает от одной до трех недель, в зависимости от сложности манипуляций и степени коррекции. Незначительный отек в области носа может сохраняться в течение месяца.

