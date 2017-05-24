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Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Накануне в СМИ появились тревожные новости о возможном уходе Ольги Бузовой из рейтингового проекта "Дом-2". Официальный представитель звезды расставил все точки над i в этом вопросе и успокоил плачущих фанатов телестройки.

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Всезнающие сплетники утверждают, что быстро завоевавшая популярность на поп-сцене Ольга, выпускающая хит за хитом, уже не справляется со множеством обязанностей на основной работе.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Новоиспеченной певице якобы непросто совмещать бесконечные выступления и фотосессии с записью эфиров телестройки, где Бузова занимает пост ведущей. В СМИ прошел слух, что заявление о своем увольнении Ольга сделала 22 мая на съемках "Дома-2". Этот выпуск еще не вышел в эфир.

Репортеры выяснили, что преждевременно кручинились телезрители, узнав, что их может покинуть любимая ведущая. Новость об уходе артистки из амурного шоу оказалась уткой. PR-директор Бузовой Антон Богославский заявил, что она остается на проекте.

"Когда Оля была в браке, каждый месяц писали, что она беременна. Сейчас она не в браке, и каждый месяц мне звонят журналисты с вопросом "Правда ли, что Оля покидает "Дом-2?" Нет, это неправда. Я каждый раз опровергаю эту информацию, как и ее мнимую беременность", – приводит слова Антона сайт Woman’s Day.

Отметим, что нет дыма без огня. И слухи просто так не появляются. Поговаривают, что бывшая жена Дмитрия Тарасова решила оставить телестройку из-за певческих амбиций. И сделает это рано или поздно. Мол, больно уж Ольге понравилось выступать на сцене и петь под фонограмму. Она решила сосредоточиться на карьере певицы.

Источники из близкого окружения телезвезды сообщили, что Ольга часто жалуется на недостаток свободного времени из-за плотного рабочего графика. И еще она страдает от невозможности высыпаться. Сейчас она готовится к своему первому сольному концерту и выходу дебютного альбома, которые намечены на осень.

Автор: Иннокентий Звездинский24 мая 2017, 18:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова оголила живот на премьере

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