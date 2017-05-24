Директор Бузовой о ее беременности и уходе из "Дома-2"
Всезнающие сплетники утверждают, что быстро завоевавшая популярность на поп-сцене Ольга, выпускающая хит за хитом, уже не справляется со множеством обязанностей на основной работе.
Новоиспеченной певице якобы непросто совмещать бесконечные выступления и фотосессии с записью эфиров телестройки, где Бузова занимает пост ведущей. В СМИ прошел слух, что заявление о своем увольнении Ольга сделала 22 мая на съемках "Дома-2". Этот выпуск еще не вышел в эфир.
Репортеры выяснили, что преждевременно кручинились телезрители, узнав, что их может покинуть любимая ведущая. Новость об уходе артистки из амурного шоу оказалась уткой. PR-директор Бузовой Антон Богославский заявил, что она остается на проекте.
"Когда Оля была в браке, каждый месяц писали, что она беременна. Сейчас она не в браке, и каждый месяц мне звонят журналисты с вопросом "Правда ли, что Оля покидает "Дом-2?" Нет, это неправда. Я каждый раз опровергаю эту информацию, как и ее мнимую беременность", – приводит слова Антона сайт Woman’s Day.
Источники из близкого окружения телезвезды сообщили, что Ольга часто жалуется на недостаток свободного времени из-за плотного рабочего графика. И еще она страдает от невозможности высыпаться. Сейчас она готовится к своему первому сольному концерту и выходу дебютного альбома, которые намечены на осень.
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