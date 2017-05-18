Сожитель разоблачил и пристыдил Бузову

Бывший сожитель Ольги Бузовой на "Доме-2" Роман Третьяков уличил новоиспеченную певицу в притворстве. Экс-участник телестройки развеял все мифы вокруг его отношений с ведущей шоу.

Так как Бузова является одной из самых обсуждаемых персон в стране, журналисты проявляют интерес и к ее бывшим парням. Романа Третьякова, с которым Ольга строила любовь в первые годы на "Доме-2", репортеры буквально изводят звонками.

"Да как она мне надоела, эта Бузова, сил уже нет о ней говорить!" – буквально прокричал молодой человек корреспонденту, пожелавшему по телефону выспросить горячие подробности о связи Романа с Ольгой.

Доведенный до белого каления Третьяков поспешил откреститься от Бузовой. "Она ведь мне и женой никогда не была. И даже гражданской, как сейчас модно говорить, женой я ее назвать не могу. То, что между нами было, нельзя считать полноценными отношениями, – так, проект", – огорошил бывший участник шоу, в любовь которого с Ольгой (в те годы она была еще блондинкой) наивно верили миллионы телезрителей.

Роман негодует из-за стены лжи, выстроенной вокруг ведущей "Дома-2". "Она на самом деле притворяется, что не может себе мужика найти, – разоблачил бывшую подругу Третьяков. – Ей выгодно быть одной, чтобы все ее жалели и делали из ее одиночества трагедию. Да она и из рядового развода устроила эпопею. Просто стыдно!"

Предвосхищая претензии, что он облил грязью экс-возлюбленную, Роман снял с себя ответственность. "Я не считаю, что о бывших – либо хорошо, либо ничего. Если бы я про Бузову мог сказать что-то хорошее, она не была бы бывшей", – рассудил Третьяков.

И еще экс-участник телестройки опроверг лживые и бредовые статьи, в которых говорилось, что Ольга была с ним якобы только ради финансовой выгоды. "Клеветать на нее не буду: денег и дорогих подарков, как сейчас везде пишут, она с меня никогда не требовала, потому что это просто было бы глупо! Она же прекрасно знала, на что мы жили", – приводит слова Романа сайт Woman's Day.

По словам молодого человека, на проекте они с Бузовой были детьми и зарабатывали совсем мало. "Там у водителя зарплата была 60 тысяч рублей, а у нас, участников, по 22 тысячи. Я, конечно, больше Оли получал. Но все равно, на что это могло хватить? – недоумевает Третьяков. – О бриллиантах и речи не было – помню, как я три месяца на обычный ноутбук копил".