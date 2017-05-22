Бузову перед микрофоном закидали помидорами

Мечта многочисленных злопыхателей Ольги Бузовой сбылась. Появилось видео, на котором запечатлено, как в новоиспеченную певицу кидают помидоры.

Любой желающий может оценить видеозапись, на которой Ольге Бузовой, стоящей перед микрофоном при полном параде: в ярком наряде и с макияжем на лице, попадает в лицо помидор. Мякоть от красного томата медленно стекает по телеведущей, и та стирает ее, страдальчески прикрыв глаза.

Однако хейтерам Ольги рано радоваться. Оказывается, эта запись является лишь частью ролика, снятого на новую песню Бузовой, которую та исполнила вместе с дочкой миллионера Игоря Кудряшкина Настей Кудри. Девушки продемонстрировали недюжинное чувство юмора, снявшись в клипе, построенном на всем, за что регулярно подвергаются критике со стороны пользователей интернета.

Так, по сюжету, Бузовой заплатят за участие в дуэте, на эти деньги она купит престижную музыкальную награду, а образцово показательные мамочки выскажут свое мнение по поводу песенного творчества Ольги в комментариях в Instagram ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", компетентно передает Life.ru. Ну а сцена с помидорами оказалась кульминацией ролика.

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