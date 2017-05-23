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Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
В Сети активно обсуждают слух, что Ольга Бузова якобы решила покинуть "Дом-2". Даже авторитетные светские издания переполошились из-за сенсационной новости о ведущей телестройки любви, якобы решившей уволиться.
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Так как Бузова последние месяцы активно штурмует эстраду и как горячие пирожки выпускает хит за хитом, сообщения о ее уходе из "Дома-2" давно уже напрашивались. Буквально висели в воздухе и вертелись на языке.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Эта информация от инсайдеров проекта уже вовсю взрывает в соцсети, хотя поверить в нее сложно, ибо "Дом-2" и Бузова настолько связаны, что представить их порознь трудно.

Всезнающие сплетники утверждают, что быстро завоевавшая популярность Ольга уже не справляется со множеством обязанностей на основной работе. Ей непросто совмещать бесконечные выступления и фотосессии с записью эфиров телестройки, где Бузова занимает пост ведущей.

Как сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на сайт OAnews, заявление о своем уходе Ольга якобы сделала на съемках 22 мая. Этот выпуск еще не вышел в эфир. Вместо опытной Бузовой делами "Дома-2" будут заниматься Андрей Черкасов, Влад Кадони, Ксения Бородина и недавно присоединившиеся к команде ведущих Ольга Орлова и Катя Жужа. Еще Ольга Рапунцель спит и видит себя хозяйкой лобного места.

Отметим, что многие поклонники Бузовой сомневаются, что она покинет родной периметр. Мол, это очередная "утка". Другие не на шутку расстроились. И то, что ведущих в последнее время на проект понабрали немало, наводит на мысль, что Ольге ищут замену.

Возможной причиной того, что бывшая жена Дмитрия Тарасова решила оставить телестройку, называют певческие амбиции Бузовой. Ольге больно уж понравилось выступать на сцене и петь под фонограмму. Она решила сосредоточиться на карьере певицы.

Источники из близкого окружения телезвезды сообщили, что Ольга часто жалуется на недостаток свободного времени из-за плотного рабочего графика. И еще она страдает от невозможности высыпаться. Сейчас она готовится к своему первому сольному концерту и выходу дебютного альбома, которые намечены на осень. Новоиспеченной поп-диве не до опостылевших стен "Дома-2".

Автор: Иннокентий Звездинский23 мая 2017, 21:25
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Самые пикантные фото Бузовой

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