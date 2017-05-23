Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Так как Бузова последние месяцы активно штурмует эстраду и как горячие пирожки выпускает хит за хитом, сообщения о ее уходе из "Дома-2" давно уже напрашивались. Буквально висели в воздухе и вертелись на языке.
Эта информация от инсайдеров проекта уже вовсю взрывает в соцсети, хотя поверить в нее сложно, ибо "Дом-2" и Бузова настолько связаны, что представить их порознь трудно.
Всезнающие сплетники утверждают, что быстро завоевавшая популярность Ольга уже не справляется со множеством обязанностей на основной работе. Ей непросто совмещать бесконечные выступления и фотосессии с записью эфиров телестройки, где Бузова занимает пост ведущей.
Как сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на сайт OAnews, заявление о своем уходе Ольга якобы сделала на съемках 22 мая. Этот выпуск еще не вышел в эфир. Вместо опытной Бузовой делами "Дома-2" будут заниматься Андрей Черкасов, Влад Кадони, Ксения Бородина и недавно присоединившиеся к команде ведущих Ольга Орлова и Катя Жужа. Еще Ольга Рапунцель спит и видит себя хозяйкой лобного места.
Отметим, что многие поклонники Бузовой сомневаются, что она покинет родной периметр. Мол, это очередная "утка". Другие не на шутку расстроились. И то, что ведущих в последнее время на проект понабрали немало, наводит на мысль, что Ольге ищут замену.
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Возможной причиной того, что бывшая жена Дмитрия Тарасова решила оставить телестройку, называют певческие амбиции Бузовой. Ольге больно уж понравилось выступать на сцене и петь под фонограмму. Она решила сосредоточиться на карьере певицы.
Источники из близкого окружения телезвезды сообщили, что Ольга часто жалуется на недостаток свободного времени из-за плотного рабочего графика. И еще она страдает от невозможности высыпаться. Сейчас она готовится к своему первому сольному концерту и выходу дебютного альбома, которые намечены на осень. Новоиспеченной поп-диве не до опостылевших стен "Дома-2".
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