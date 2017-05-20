Бузову подловили на признании в использовании фонограммы

С самого появления фигуры Ольги Бузовой на небосклоне отечественной эстрады она претендовала на звание самой скандальной звезды. И с каждым новым треком и клипом накал страстей не снижается, а только растет.

Ведущая, актриса, а с недавних пор еще и одна из самых плодовитых певиц российской сцены Ольга Бузова вновь нашла чем удивить своих многочисленных поклонников. На странице в Instagram она выложила многообещающий трейлер нового клипа на совместную с другой талантливой исполнительницей – Настей Кудри - песню "Нам будет жарко".

По сюжету ролика девушки договариваются о совместном проекте, сидя в машине. При этом Настя Кудри интересуется у Ольги Бузовой о ее вокальных данных. "Ну как пою, под фанеру рот открываю", – со смехом заявляет певица. И после обсуждения финансового вопроса девушки приходят к соглашению.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 20 2017 в 5:02 PDT

Некоторые подписчики Ольги Бузовой приняли ее "признание" за чистую монету и даже успели удивиться подобной откровенности певицы. "Молодец правду сказала...про свой голос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержал Бузову один из почитателей ее таланта.

Публикация от Настя Кудри (@nastyakudry) Май 16 2017 в 6:56 PDT

Впрочем, большинство распознало иронию и даже поддержало певицу, которая не побоялась поднять столь острую тему в своем ролике. Отметим, многие критики еще в самом начале стремительного взлета карьеры Ольги Бузовой пытались пристыдить ее за пение под фонограмму. Впрочем, это не мешает певице регулярно записывать новые треки и проводить концерты.