Бузову подловили на признании в использовании фонограммы
Ведущая, актриса, а с недавних пор еще и одна из самых плодовитых певиц российской сцены Ольга Бузова вновь нашла чем удивить своих многочисленных поклонников. На странице в Instagram она выложила многообещающий трейлер нового клипа на совместную с другой талантливой исполнительницей – Настей Кудри - песню "Нам будет жарко".
По сюжету ролика девушки договариваются о совместном проекте, сидя в машине. При этом Настя Кудри интересуется у Ольги Бузовой о ее вокальных данных. "Ну как пою, под фанеру рот открываю", – со смехом заявляет певица. И после обсуждения финансового вопроса девушки приходят к соглашению.
Некоторые подписчики Ольги Бузовой приняли ее "признание" за чистую монету и даже успели удивиться подобной откровенности певицы. "Молодец правду сказала...про свой голос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поддержал Бузову один из почитателей ее таланта.
Впрочем, большинство распознало иронию и даже поддержало певицу, которая не побоялась поднять столь острую тему в своем ролике. Отметим, многие критики еще в самом начале стремительного взлета карьеры Ольги Бузовой пытались пристыдить ее за пение под фонограмму. Впрочем, это не мешает певице регулярно записывать новые треки и проводить концерты.
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