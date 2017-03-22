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Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура

Людмила и Мария Максаковы. Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
Станислав Садальский рассекретил реакцию артистки Людмилы Максаковой на отъезд своей дочери Марии на Украину. По словам актера, она назвала ее дурой и призвала пожалеть "хотя бы" отца.
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Сбежавшая на Украину вслед за супругом Денисом Вороненковым Мария Максакова стала звездной гостьей очередного выпуска передачи "Прямой эфир". Однако оперная дива вовсе не появилась в студии Бориса Корчевникова, а общалась с публикой посредством телемоста. Программа началась с того, что Мария показала младшего сына Ивана, а потом, отпустив его, стала общаться со зрителями.

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Впрочем, толком беседы не получилось. На протяжении всего выпуска Корчевников и публика пытались добиться от Максаковой конкретного ответа, почему она променяла Россию на Украину и как ее близкие отнеслись к такому поступку артистки. Однако Мария так ничего и не ответила. Стоит ли говорить, что на артистку вылился ушат негатива: выкрики и разговор на повышенных тонах сопровождали "Прямой эфир" на всем его протяжении.

Впрочем, неожиданно прояснил ситуацию близкий друг матери Марии Максаковой актер Станислав Садальский. Он не находился в студии, а смотрел передачу по телевизору. Свой комментарий относительно скандального выпуска артист отразил в социальных сетях. "👁сейчас по РТР идет "Прямой эфир" Боря корчевников спрашивает, что вам сказала мама когда вы уехали в Киев , Мария Максакова увиливает. Боря настойчив... Маша по прежнему молчит в коммунистическо– киношных традициях.... а я знаю, что сказала Людмила Васильевна, Марии Петровне ! – какая же ты дура, на меня тебе наплетать, отца хотя бы пожалей", – написал Садальский на своей страничке в  Instagram.

Многочисленные пользователи интернета негативно высказались в адрес Максаковой. Зрители, посмотревшие передачу с певицей в YouTube, буквально обругали артистку. "Какая бессовесная это просто жесть", "глупая женщина, чужие ее используют и выплюнут", "Что тут говорить..? ОБНАЖИЛА СВОЁ НУТРО эта дочка-внучка. Красота сделанная. А от ее образованности прок небольшой, когда нет внутри труха и гниль. Ложь не бывает красива", "Мария! Вы действительно не понимаете, что Вы сделали? "Я просто уехала..." Нет, дорогая! Вы были избраны НАРОДОМ в главный орган власти страны! И принимая эту ношу, вы были обязаны осознавать, что Вы – государственный человек! А сейчас Вы притворяетесь простым человеком, простой женщиной! Слушать Вас ПРОТИВНО!!! Или Вы очень хитрая, или просто ДУРА!!!﻿" – с гневом высказались в адрес Максаковой зрители.

Напомним, скандал вокруг Марии Максаковой разгорелся после того, как артистка покинула Россию вслед за мужем Денисом Вороненковым. Супруга певицы объявили в федеральный розыск, так как в 2014 году в отношении Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц". По данным следствия, он участвовал в махинациях с особняком в центре Москвы.

Автор: Наталья Аряева22 марта 2017, 11:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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