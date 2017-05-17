Максакова уличила дочь во вранье

Легендарная актриса Людмила Максакова уличила свою дочь Марию во вранье. Оперная дива привела фразу классика отечественной литературы Льва Толстого, однако она оказалась неверной.

Напряженность в отношениях актрисы Людмилы Максаковой и ее дочери Марии все больше нагнетается. Не секрет, что у родственниц непростые отношения, а отъезд последней на Украину лишь усугубил трещину между ними. Подлили масла в огонь и жестокие слова, будто бы сказанные Людмилой, в адрес покойного мужа Марии, экс-депутата Дениса Вороненкова. Якобы та поблагодарила Бога.

В этой ситуации активную роль играет актер Станислав Садальский. Отметим, что он находится на стороне Людмилы Максаковой, всячески пытаясь заставить Марию связаться с родителями и наладить контакт. Та, в свою очередь, на передаче Андрея Малахова высказалась о матери так: "Я благодарна своей маме, за все, что она для меня сделала. Я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть поступки, которые делают невозможным наше общение. Как говорил Толстой, простить могу, обнять не могу – руки отрезаны. Думаю, меня здесь поймут".

Казалось бы, на этом столкновение Максаковой и Садальского завершилось, но нет. Актер опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен с Людмилой Максаковой, и написал, что Мария "переврала" слова Льва Толстого.

"Людмила Максакова попросила дочку в Киеве, не перевирать фразу Льва Николаевича. На передаче Малахова дочка Людмилы переврала слова Толстого: -Простить могу, обнять не могу – руки отрезаны. Людмила попросила дочку не перевирать классическую фразу Льва Николаевича: -Когда тебя предали – это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается", – написал Садальский.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 16 2017 в 4:18 PDT

Подписчики высказали свое мнение относительно отношений матери и дочери Максаковых. "Да не лезте вы в чужие жизни!!!! Можно подумать в своих семьях все гладко. Сами разберутся", "Какими бы не были отношения – у дочери трагедия. Любая нормальная мать помчиться на край света к своему ребенку. А тут она цитату поправляет, стыдно!😨", "Чувства бывают разные, но мама все равно должна повернуться и попробовать понять Дочь!!!", "Нужно матери и дочери простить друг друга, отпустить вражду между собой, чего делить то, родные люди", – убеждены подписчики актера.