Бузова и Нагиев показали чувства на красной дорожке

Ольга Бузова посетила премьеру фильма, в котором одну из главных ролей сыграл актер и шомен Дмитрий Нагиев. Ведущая скандально известного шоу "Дом-2" и один из самых сексапильных мужчин отечественного шоу-бизнеса показали свои чувства друг к другу, когда при всех обменялись поцелуями.

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Кухня. Последняя битва". По красной дорожке прошлось множество знаменитостей, среди которых оказалась одна из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса телеведущая, дизайнер, актриса, а с некоторых пор и певица Ольга Бузова.

Для выхода в свет телебрюнетка выбрала черный топ, оголяющий плечи и живот, и черные же брюки. Завершали образ туфли на внушительной шпильке и неизменная пышная укладка. Ольга с удовольствием позировала многочисленным фотографам, поворачиваясь перед представителями СМИ то одним боком, то другим, демонстрируя свою точеную фигуру.

Бузова пообщалась с репортерами, сообщив, что пришла на премьеру, чтобы поддержать своего друга Дмитрия Нагиева. Пока Ольга болтала с работниками СМИ, на красной дорожке появился и сам вышеупомянутый актер. Дмитрий заключил Ольгу в нежные объятия, они перемолвились парой фраз, после чего обменялись поцелуями, компетентно сообщает Life.ru. Также Бузова пошутила, что не отказалась бы от завтрака, сделанного Нагиевым, передает Starhit. На сам показ ведущая и шоумен не остались, покинув кинозал после презентации по отдельности.

Публикация от Фан Клуб Ольги Бузовой. (@buzova86_fan_club) Апр 18 2017 в 9:14 PDT

Отметим, что к Ольге и Дмитрию пристальное внимание общественности вспыхнуло после того, как в Сети "всплыла" их переписка, причем весьма неоднозначного характера. После шоумен редко высказывался по поводу связи с ведущей. Однако сделал это недавно в беседе с Иваном Ургантом. Причем сделал это в свойственной ему ироничной манере.

Дмитрий сообщил, что следит за социальными сетями Ольги. Кроме того, Нагиев заявил, что из-за этого не может отказаться от своего смартфона даже на неделю. "Нет, [не откажусь]. До тех пор пока у Ольги Бузовой есть Instagram", – сказал Нагиев в ответ Урганту.

Ранее ведущий уже высказывался по поводу отношений с Ольгой Бузовой. Он рассказал, что помог ей в тот момент, когда она разводилась с футболистом Дмитрием Тарасовым. "Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь – лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях", – объяснил Нагиев. Он добавил, что, говоря о его отношениях с певицей, не стоит "накручивать" и спекулировать на эту тему.