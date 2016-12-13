Муж Боярской: Отсутствие семейных ценностей – трагедия

Максим Матвеев дал откровенное интервью,. Популярный актер рассказал о работе и личной жизни.

Недавно завершились съемки фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина". Максим Матвеев сыграл роль Вронского. "Что мы знаем о Вронском? Он красивый молодой человек, офицер, в которого влюбилась замужняя женщина. По сути все. Да, еще он любил лошадей и сломал одной из них спину", – сообщил Матвеев.

По словам Максима, если бы у его героя был другой характер, то и конец истории был бы иным. "Мой герой – это мальчик-мажор, говоря современным языком. У него нет семейных ценностей, ему их никто не прививал", – заключил актер.

Матвеев напомнил, что у Вронского отец умер, когда он был еще мальчиком, а мать славилась большим количеством романов. Потом мальчика отдали в Пажеский корпус, который имел чудовищную репутацию. Отношения с Кити Вронский легко обрывает, "потому что даже не понимает, что должен нести за нее ответственность".

"Если проанализировать все сцены Анны и Вронского, когда у них возникает конфликт, мы видим, что в моменты эмоционального всплеска он все время говорит: "Анна, ну успокойся" и понуро вешает голову. Он не знает, как себя вести в таких ситуациях!" – заявил Матвеев.

Актер объяснил, что у Вронского нет представления о том, какая должна быть семья. "Он должен был ей показать, что рядом с ней находится сильный и любящий мужчина, который способен вынести ее, какие-то семейные, общественные обстоятельства. Но у него нет представлений о том, как должна быть устроена семья, как должны выстраиваться отношения между мужчиной и женщиной, и в этом его трагедия. Отсутствие семейных ценностей – всегда трагедия", – уверен актер.

Отметим, что Анну Каренину сыграла супруга Матвеева, актриса Елизавета Боярская. Они вместе уже шесть лет. Максим раскрыл секрет их гармоничных отношений: "Важно смотреть в одном направлении и быть в диалоге. Мы много разговариваем о профессии, воспитании ребенка, книгах, кино, обсуждаем все на свете. Несмотря на все карьерные и творческие амбиции, важно понимать: семья – главное в жизни. Нужно оставаться чутким, слышащим человеком, потому что каждый член семьи – это личность со своими взглядами на жизнь, на свое профессиональное будущее. С этим необходимо считаться", – цитирует Максима Матвеева Woman Hit.