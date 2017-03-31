Боярская принесла себя в жертву семье

Елизавета Боярская дала интервью. Она призналась, что ради семьи пожертвовала своей любовью к Санкт-Петербургу и переехала жить в Москву.

Елизавета Боярская дала интервью одному из телеканалов, в котором рассказала о своей жизни на два города: актриса работает в Санкт-Петербурге, а живет в Москве. "Так получилось, что моя судьба сложилась так, что я сама из Петербурга, а мой супруг из Москвы. Хотя на самом деле мы оба не москвичи, а оба живем в Москве. И так сложилось с самого начала, что мне приходится ездить в Петербург работать, а живу я здесь, ребенок у нас здесь ходит в сад. Это уже привычка жизни. Приходится очень много работать, приходится выстраивать график так, чтобы оставалось свободное время только на ребенка и на семью", – рассказала о парадоксах в своей жизни популярная актриса.

по признанию Боярской, ей пришлось смириться с переездом в Москву. Она решилась на этот шаг ради своей семьи. "Во имя семьи и благополучия своей семьи – да. Но я очень много времени все равно провожу и там. Потом, у меня родители там. И у Максима мама в Петербурге. Поэтому на лето мы ездим в Петербург и на дачу в течение многих лет. Но я же остаюсь при этом петербурженкой. Ничто тому не мешает", – отметила Елизавета.

Зашла речь и о работе. Как оказалось, муж, актер Максим Матвеев, совершенно не ревнует жену, когда та участвует в постельных съемках. "Послушайте, кто на что учился. Я не могу сказать, что возникает хоть одно противоречие или какой-то разговор на тему того, что "как же так, сиди дома", или какая-то ревность. Конечно, нет. У нас огромное количество спектаклей, где мы играем самые разнообразные чувства от ненависти до любви. Максим играл и маньяка в "Мосгазе", и так далее. Что только ни приходится делать", – цитирует Елизавету Боярскую канал "ОТР".