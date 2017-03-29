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Шоу-бизнес

Ольга Орлова внезапно заселилась в "Дом-2"

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Ольга Орлова внезапно заселилась в "Дом-2". Популярная певица будет жить в одной спальне с участницами шоу.

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Ольга Орлова продолжает изумлять многочисленных поклонников и фанатов шоу "Дом-2". После того, как стало известно, что она станет ведущей телепроекта, артистка пошла дальше и заселилась в периметр, чтобы хорошенько влиться в коллектив и буквально на себе почувствовать все события, которые происходят на телестройке.

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Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Орлова заселилась в женскую спальню на 72 часа, передает Life.ru. Впервые за историю проекта ведущей предстоит не только делить с участниками спальню, но и готовить на всех еду, а также активно участвовать в жизни коллектива. Первые выпуски с участием Ольги появятся лишь на следующей неделе. Однако издание уже сейчас разживилось видеозаписью, на которой запечатлена несколько растерянная Орлова.

Участницы "Дома-2" с энтузиазмом показывают обстановку и принялись делиться с Орловой последними сплетнями. Продюсеры шоу сообщили, что Ольга сознательно попросилась остаться в спальне девочек на равных с остальными условиях проживания.

"Мы, действительно, предложили Ольге Орловой пожить три дня жизнью участников проекта, чтобы быстрее влиться в процесс. Это своего рода эксперимент, который мы проводим впервые в истории проекта. Я думаю, что это будет интересно не только Ольге, но и зрителям. Ольга на три дня полностью погружается в жизнь и правила телепроекта "Дом-2", – сообщил продюсер реалити-шоу Алексей Михайловский.

Напомним, недавно стало известно, что бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова стала новой ведущей "Дома-2". Певица составила компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони.

Автор: Наталья Аряева29 марта 2017, 10:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Грустная собака Ольги Орловой

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