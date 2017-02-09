Пластинина после свадьбы сообщила о грядущем пополнении

Знаменитый дизайнер Кира Пластинина, вышедшая замуж за бизнесмена Трея Валлетта, уже задумалась о потомстве. Модельер рассказала в откровенном интервью о грядущем пополнении в ее семье.

Влюбленные связали себя узами брака в Мексике в январе этого года. Свадьбу гуляли три дня в роскошном отеле на полуострове Юкатан. После прощального бранча, организованного на четвертый день, пара отправилась в Даллас, где решила вить семейное гнездышко.

Многие гости спрашивали у молодоженов, когда они планируют завести детей. "Маленькие Киры и Треи, конечно, однажды появятся, по конкретных планов мы пока не строим", – призналась Пластинина.

Однако ее семья в скором времени все же пополнится. Кира и Трей мечтают завести третью собаку. "Когда-то со мной из Москвы приехала в Америку папильон Адель (Трей очень забавно называет ее своей "приемной собакой"), потом мы завели английского бульдога Пиппу. Но в нашем новом доме легко найдется место еще для одной. Долго думали и выбрали пса породы бернедудель – это смесь большого пуделя и бернского зенненхунда", – рассказала новоиспеченная жена.

My sweetest #birthdaytwin and loyal #partnerincrime �� happy birthday #pippaplastinina �� Фото опубликовано Kira Plastinina (@kiraplastinina) Июн 1 2016 в 4:46 PDT

Своего избранника, американского бизнесмена, занимающегося девелоперскими проектами, Пластинина знает уже давно. "Мы с Треем знакомы больше 11 лет – вместе учились в англо-американской школе в Москве. Сначала просто дружили, а восемь лет назад начали встречаться", – вспоминает модельер.

По словам Киры, Трей всегда оказывался рядом и поддерживал ее даже в самых непростых ситуациях. Еще в статусе бойфренда он разделил с Пластининой все радости и сложности работы над собственным брендом одежды.

Our magical night ��❤️ Фото опубликовано Kira Plastinina (@kiraplastinina) Янв 28 2017 в 6:35 PST

"С самых первых дней нашей дружбы я чувствовала, что это особый человек в моей жизни. Но чтобы понять, какое место он в ней займет, понадобилось время. У меня была насыщенная событиями и эмоциями юность, и наши крепкие отношения мне очень помогли", – цитирует Киру сайт Harper's Bazaar.

Пластинина является хорошей хозяйкой и уделяет много внимания мужу. "Мы оба любим готовить, но я делаю это чаще. Обожаю экспериментировать. А по воскресеньям мы обычно приглашаем гостей и готовим для них всевозможные бургеры", – сообщила дизайнер.

Wedding number three with the best learning team anyone could have hoped for! #kiraandtrey you throw one hell of a party �� Фото опубликовано Jessica Hollins (@jesshollins) Янв 22 2017 в 12:44 PST

Однако сидеть дома без работы она не планирует. "Ну уж нет! – эмоционально заверила Кира. – У меня так много энергии, что просто не получится сидеть на одном месте". Модельер продолжит много работать, как делала это с 14 лет, когда начала ходить в офис после уроков в школе.

Фото опубликовано Aslaug Magnusdottir (@amagnusdottir) Янв 21 2017 в 3:03 PST

Напомним, бизнесмен Сергей Пластинин, который вел Киру под руку к жениху, подарил дочке свой модный бренд в 2007 году. Он увидел детские рисунки Киры и понял, что у нее талант. Долгое время продукция компании действительно пользовалась огромным спросом. Но в один, совсем не прекрасный, день интерес публики к одежде Киры упал.

