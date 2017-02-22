Ольга Бузова: После расставания с Тарасовым начался ад

Развод подорвал здоровье телеведущей. Она месяц не спала и не ела.

С момента расставания телеведущей Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло уже четыре месяца. Но звезда проекта "Дом-2" до сих пор всем не может спокойно об этом говорить. "Начинаю вспоминать, и у меня дрожит голос, текут слезы. Удар был мощный, и я оказалась к нему не готова. Понятно, что многие такое переживают, но я сейчас рассказываю о себе, а нам же всем кажется, что именно наша любовь самая сильная и наша боль от потери самая непереносимая. Я была уверена, что выхожу замуж один раз на всю жизнь. А 3 февраля было бы шесть лет, как мы вместе. Но в начале октября, внезапно, буквально в один день, даже в одну минуту, все закончилось", – говорит Бузова.

"Я стремилась к тому, чтобы прожить с первым и последним мужем до конца своих дней, – продолжает Ольга. – Именно поэтому, когда мы расстались, для меня начался ад. Я месяц не спала и не ела. Дошло до больших проблем со здоровьем – пришлось даже лежать под капельницами. Мне было так больно, что я не могла ходить, разговаривать, я была в полной прострации и не понимала, что со мной происходит. Раньше я думала, что "земля из-под ног уходит" – это всего лишь эффектная фраза. Но тут физически это ощутила… Я просто не знала, как дальше жить... Всякие мысли приходили в голову… Я могла высунуться в окно и кричать – просто чтобы выпустить из себя эмоции, чтобы меня не разорвало от боли…"

Бузова уверяет, что из-за стресса у нее "началась жуткая слабость". "И в таком состоянии я искала себе новую квартиру. Мне в этот момент было все равно, где жить. Могла бы, наверное, даже на улице спать и не почувствовала бы холода.... Собираться мне помогали мама с сестрой, у меня самой не хватило на это сил". Помню, мы паковали вещи, и мне под руку попался альбом, который я сама сделала и подарила мужу на полгода наших отношений. Там были снимки, на которых видно, как мы были счастливы. Я взяла этот альбом в руки, но бросила и разрыдалась", – цитирует Бузову журнал "7 дней".