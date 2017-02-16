Что известно о новом избраннике Бузовой

Светские СМИ сообщили, что популярная певица Ольга Бузова закрутила служебный роман. Исполнительнице хитов "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю" приписывают романтические отношения с танцором Игорем Морозовым.

У подобного рода подозрений есть несколько причин. Артисты довольно часто вступают в связь с кем-то из своей подтанцовки. Например, Стас Костюшкин таким образом встретил свою жену. Анна Седокова долгое время встречалась с хореографом Сергеем Гуманом. Второй половиной Ирины Аллегровой несколько лет был танцор из ее коллектива Игорь Капуста. Бритни Спирс родила двух детей хореографу Кевину Федерлайну, а Дженнифер Лопес недолго была замужем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом. Перечислять можно бесконечно...

Как правило, артистки молоды, хотят любви, а крепкие, мускулистые парни из их подтанцовки все время находятся с ними рядом, колесят по миру с концертами и поддерживают в трудные минуты. Искушение неслабое.

Бузова, как известно, недавно развелась. И теперь репортеры внимательно следят за ее близким окружением в надежде вычислить избранника, утешившего ее после разрыва с Дмитрием Тарасовым. Футболист-то уже перевез новую зазнобу в их старое с Ольгой жилище, где еще висит лампа с их инициалами OD. Теперь все ждут ответного хода от Бузовой. Не может же такая красавица долго оставаться одна.

Да и в интимной переписке, которую хакеры слили в Сеть в конце прошлого года, ведущая "Дома-2" отсылала кому-то личные фото и видео. С Тарасовым она уже была в размолвке. Значит, адресатом откровений был новый ухажер. В любовной связи с Бузовой подозревали телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, однако слухи не подтвердились.

С нашей Клеопатрой) Публикация от Igor Morozov (@pkstarml) Фев 11 2017 в 9:20 PST

Теперь журналисты всерьез взялись за танцора Ольги Игоря Морозова. По мнению акул пера, во время выступлений исполнительница выделяет его особо. Якобы гладит молодого человека по лицу, прикасается к нему, прижимается и проникновенно смотрит в глаза... А он называет ее "нашей Клеопатрой" и "нашей Бузовой".

Публикация от Igor Morozov (@pkstarml) Фев 10 2017 в 1:04 PST

Напомним, 30 декабря Ольга и ее бывший муж Дмитрий Тарасов оформили развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, футболист хотел "нормальную" семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере. По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.