Одинокая Бузова поддержала Боню после расставания

Болезненно переживающая расставание с мужем Ольга Бузова поддержала свою подругу Викторию Боню, тоже разорвавшую отношения с возлюбленным. Несмотря на неудачи в личной жизни, звезды "Дома-2" делают большие успехи на профессиональном поприще.

Пока песни Бузовой одна за другой взрывают хит-парады, Боня обогащается в качестве модели и дизанейра. Недавно Виктория выпустила коллекцию одежды, а сейчас воплощает в жизнь свой новый проект. Она похвасталась перспективным знакомством со знаменитым спортсменом Фабио Каннаваро.

"Не только безумно красивый мужчина, другого слова не подберешь, но и легендарный футболист, обладатель золотого мяча", – сообщила в Instagram Боня и опубликовала фото с ним. В данный момент она гостит у него. Судя по улыбке Каннаваро, россиянка вызывает у него большую симпатию.

"Фабио пригласил меня на свою территорию, в Катанию, где сейчас проходят сборы его футбольной команды, чтобы рассказать и показать как он живет сейчас! Я проведу #ДеньсЛегендой, а подробности вы сможете увидеть у меня в блоге", – заинтриговала Виктория, не унывающая после разрыва с монакским миллионером Алексом Смерфитом.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 14 2017 в 7:30 PST

Бузова от всего сердца порадовалась за Боню, с которой делила общий "Дом-2". "Очень горжусь тобой, Викуля, это уровень 👌🏼Я помню, как ты вынашивала эту идею, а теперь ты ее реализовала. Так держать! Ждем интервью с Месси)) 😍", – написала Ольга подруге.

Интересно, что пока Виктория взялась за всемирно известных футболистов, Ольга сосредоточила свое внимание на звездах Голливуда. Буквально недавно она ездила в Берлин на интервью с секс-символом Майклом Фассбендером. Телеведущая была в восторге от этой встречи и поделилась селфи с актером. "Поговорили только что с Майклом. Посмеялись, пошутили и, надеюсь, у меня получилось взять хорошее интервью. Я долго к этому готовилась", – призналась Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 2 2016 в 6:18 PST

Напомним, 30 декабря Ольга и ее бывший муж Дмитрий Тарасов оформили развод. Интересно, что оба до сих пор так и не раскрыли причину расставания. Согласно предположениям репортеров и поклонников, футболист хотел "нормальную" семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере. По другой версии, Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.

И буквально на днях Боня сообщила о разрыве с отцом своей дочери. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала Виктория 4 февраля в Instagram. О причинах модель, телеведущая и актриса сообщать не стала, лишь подчеркнула, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с семейными проблемами. Неравнодушным поклонникам осталось только догадываться, что конкретно развело Викторию и Алекса.