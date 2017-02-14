Новая боль Ольги Бузовой

Ольга Бузова призналась, что ей снова причинили боль. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" опять плачет, не ест и не спит.

Казалось бы, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который случился в конце 2016 года, Ольга Бузова наконец взяла себя в руки: она стала работать с удвоенной энергией, тратя все время на запись эфиров "Дома-2", съемку клипа к своей новой песне, корпоративы и поездки. Моральную поддержку Бузовой обеспечили близкие и подруги.

Однако даже полная занятость и помощь не смогли оказать того терапевтического эффекта, который надеялась получить Ольга. Об этом можно судить по записи к новой фотографии, которую Бузова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Ольга призналась, что ей снова больно, и она плачет. А еще выяснилось, что телебрюнетка практически не ест и не спит.

"Только закончила работать...только что увидела то, что сделало мне опять больно...обещаю себе каждый день больше не плакать...обещаю себе каждый день начать спать и есть...но пока не получается... когда станет легче???? КОГДА????????" – задала риторический вопрос Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 13 2017 в 2:02 PST

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию Бузовой. Фанаты решили, что их любимица увидела что-то, что относится к ее бывшему мужу Дмитрию Тарасову, который якобы строит отношения с моделью Анастасией Костенко, и накинулись на футболиста с критикой и даже руганью.

"Оля, пора рассказать всему миру, какой Тарасов мразь и козел! Пусть все знают что уже приволок горбатую мышь Костенко в квартиру где вы прожили столько лет!!!", "Оля держись, это рана на всю жизнь, ты любишь Тарасова и это не скрыть, как быть и как помочь это очень сложно", "Ты че дурочка , будь умней!!! Тарасов черт конченный!!! Все ему вернется😈😈😈", "Оля забей на все, прими это как жизненный опыт!!! Взяла себя в руки и вперед вперед!!!! Твое счастье еще впереди!!!!" – так звучала лишь часть из трех с лишним тысяч комментариев. Отметим, что на вопросы фанатов, что же такое расстроившее ее увидела Ольга Бузова, она не ответила.