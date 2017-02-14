Дмитрий Тарасов показал сожительницу

Дмитрий Тарасов стал очередным звездным гостем передачи Амирана Сардарова. Телевизионщики засняли скандально известного футболиста и его сожительницу.

Амиран Сардаров и его соведущая Лера пришли в гости к Дмитрию Тарасову в квартиру, в которой тот лишь недавно жил с Ольгой Бузовой, готовившей любимому мужу на кухне разные вкусности в майке и розовых шортиках (когда-то ведущая публиковала на своей страничке в Instagram соответствующее фото).

По всей видимости, теперь в розовых шортах готовит для Тарасова другая девушка. "Только я не один живу, с девочкой", – сообщил футболист телевизионщикам, давая понять, что ни от кого не прячет свою новую возлюбленную. Действительно, сожительница встретила Дмитрия и ведущих в дверях квартиры. Однако от камеры предпочла скрыться, поэтому девушку видно только на общих планах.

К примеру, пока Тарасов показывал ведущим свои апартаменты, пассия спортсмена хозяйничала на кухне, чтобы накормить футболиста и его гостей. Кстати, в беседе с Амираном и Лерой спортсмен прошелся и по своей бывшей супруге Ольге Бузовой. Так, Тарасов показал красивый светильник с буквами O&D (Ольга и Дмитрий) и сказал: "Уже погасло. Раньше горело, а теперь погасло".

Несмотря на то, что сожительница Дмитрия несколько раз мелькала перед камерой, с уверенностью невозможно утверждать, что именно она является Анастасией Костенко, с которой Тарасову приписывают роман. Также точно неизвестно, ждет ли новая возлюбленная ребенка от футболиста.

Зато поклонники Бузовой сделали вывод, что, именно увидев эту передачу, Ольга страшно расстроилась, о чем ранее сообщила фанатам на своей страничке в социальной сети Instagram. "только что увидела то, что сделало мне опять больно...обещаю себе каждый день больше не плакать...обещаю себе каждый день начать спать и есть...но пока не получается... когда станет легче???? КОГДА????????" – задала риторический вопрос безутешная Бузова.