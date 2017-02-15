Максакова сделала первое заявление после побега на Украину

Бежавшая на Украину вместе с мужем оперная певица Мария Максакова сделала первое заявление. На своей странице в одной из социальных сетей она заявила, что ее супруг никогда не состоял в КПРФ.

"К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был???" – написала она в Facebook. Кроме того, она заявила, что страница ее супруга в Twitter взломана уже несколько недель. "Он не поздравлял Прилепина с юбилеем и не писал постов в поддержку присоединения территории", – заявила Максакова.

Вместе с тем СМИ сообщили, что оперную диву уволили из Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, где она преподавала. Кроме того, Максакова отменила свое выступление в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, где должна была исполнять одну из главных ролей в опере "Пиковая дама". Сейчас в театральной афише нет спектаклей с ее участием.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин прокомментировал бегство экс-депутата от компартии Дениса Вороненкова на Украину. По его словам, действиям его теперь уже бывшего соратника будет дана "принципиальная политическая и юридическая оценка". Он отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно их "не красит".

Кроме того, однопартийцы Вороненкова располагают информацией, что беглец нацелился на пост главы Одесской области. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", – заявил со ссылкой на свои собственные источники депутат зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин.





Ранее Вороненков заявил, что получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Однако еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для особняка, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.

