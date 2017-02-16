Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"

Марию Максакову исключат из "Единой России". В партии заявили, что экс-депутат при вступлении не признала, что имеет двойное гражданство. По уставу "ЕР", единороссом не может стать тот, кто имеет гражданство другой страны.

Оперная певица и бывший депутат сможет обжаловать решение единороссов в вышестоящей инстанции. Однако секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский уверен, что действия Максаковой не соответствуют статусу члена партии.

"Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии… и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы", – сказал Метельский. Секретарь московского отделения "ЕР" подчеркнул: бывший депутат просто обманула своих однопартийцев, скрыв наличие немецкого гражданства. А вся ситуация, по словам Метельского, "крайне некрасивая".

"Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом", – пояснил партийный секретарь.

Как писали Dni.Ru, оперную диву назвал лгуньей и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов. "В интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья", – написал Неверов на своей странице в Facebook.

По словам секретаря генсовета "Единой России", Максакова еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, яростно доказывала, что у нее есть только российское гражданство. Оперная певица уверяла, что хочет посвятить жизнь служению Родине.

"А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь – сплошная фальшь. Говорит, рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, нарушила закон", – отметил Неверов.

Парламентарий добавил, что его устраивает отсутствие Максаковой и ее мужа в списках депутатов Государственной думы VII созыва. "Предателей везде не любят, и красивый город Киев – не исключение", – заключил он.

14 февраля стало известно, что Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили между другими педагогами. Позже в интервью экс-депутат Госдумы заявила, что не получала официального уведомления об увольнении.