Вороненкову и Максаковой досталось за роскошную свадьбу

Член КПРФ Дмитрий Аграновский прокомментировал бегство своего бывшего соратника Дениса Вороненкова и его жены Марии Максаковой на Украину. По его словам, печальный итог их супружества можно было предсказать еще во время свадьбы.

"Скромнее надо быть", – сказал он в интервью "Свободной прессе". Депутат заявил, что богатые торжества – совершенно непозволительная роскошь для народных избранников.

Аграновский также отметил, что, как и все члены партии, ждет расследования и последующих за ним организационных выводов. "Пусть оно будет объективным. Я не жажду ни чьей крови и вообще уважаю презумпцию невиновности. Но разбирательство необходимо", – обозначил свое отношение к происходящему член КПРФ.

В среду, 15 февраля, Мария Максакова сделала первое заявление после бегства. На своей странице в Facebook она написала, что ее супруг никогда не состоял в КПРФ. "К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был?" – отметила она.

При этом ее муж Денис Вороненков заявил, что уже получил гражданство Украины. Свое бегство он объяснил тем, что якобы опасается преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.





Однако еще в декабре 2014 года Московское управление Следственного комитета России направило в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности. В отношении парламентария было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По данным следствия, Вороненков подыскал покупателя для одного из особняков, за что получил аванс в размере 100 тысяч долларов.

Как отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в комментарии для "Комсомолки", никакой политической составляющей в деле Вороненкова нет. "Как только появились у правоохранительных органов вопросы к его деятельности, человек тут же пакует чемоданы и уезжает в другую страну. Там он выливает на Россию ушаты грязи. Ему нужно получить расположение той власти, получить позиции, чтобы его не выдали на родину", – заявил он. В то же время Кабанов отметил, что выбор беглеца в пользу Украины может быть обусловлен наличием у него бизнеса в этой стране.



