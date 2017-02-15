Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

Побег Вороненкова и Максаковой Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Среда 15 февраля
Лента новостей
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
18:19
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
18:14
В московском метро случился коллапс
17:55
Ударивший курильщицу уралец написал на нее заявление
17:37
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена
17:35
Чем вызвана отставка Худилайнена
17:31
Девушки отшивают парней с Android
17:16
Звезда "Дома-2" Солнцев спровоцировал скандал
17:08
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
16:58
Садальский отреагировал на грубость Максаковой
16:55
В Москве мужчина упал в 30-метровый котлован
16:38
Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа
16:32
На МКАД произошла массовая авария
16:23
Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
16:23
Сколько заработали топ-менеджеры "Роснефти"
16:11
В Зеленограде мужчина подстрелил дочь из пистолета
15:51
Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым
15:49
В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу
15:49
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
15:43
"ЕР" против торжества анархии на выборах
15:32
В московском колледже ищут бомбу
15:28
Ваенга привела в восторг своим видом в купальнике
15:26
В Пскове убийца записал на телефон свое преступление
15:21
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович
15:21
Врачи и пациенты выступили против запрета гомеопатии
15:16
В центре Москвы пенсионерке пробило голову снежной глыбой
15:10
Миллионер Бельянинов: Могу туалеты мыть
15:06
На проекты о революции 1917 года выделят 100 миллионов
15:01
Дизайнеры создали золотой iPhone Макарова
14:50
Страшные последствия прорыва плотин
14:46
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
14:44
В Москве продают 30-комнатную квартиру за 2,35 млрд
14:34
Как не стать жертвой энергетического вампира
14:33
Юноша свалился с эскалатора из-за трусов сексуальной брюнетки
14:24
Известная актриса высмеяла родившую Собчак
14:18
Когда россиянам начнут выдавать карточки на еду
14:08
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
14:07
Актер Олег Тактаров устроил драку
14:05
В деле мажоров на Gelandewagen поставлена точка
14:05
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
13:58
Любящая обниматься собака стала звездой Сети
13:43
Невероятный клип Сергея Шнурова произвел фурор
13:42
Порошенко может стать жертвой угольного скандала
13:36
Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
13:24
Из машины адвоката украли материалы по делу Немцова
13:12
Беременная Шейк погрела живот на пляже в Калифорнии
13:09
В Латвии угрожали взорвать Горбачева
12:50
Ростовским шахтерам закроют долги по зарплате к лету
12:49
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
12:44
Что стало с кумирами нашего детства
12:41
Ярмольник в юбке сделал признание
12:37
Фельдшера скорой помощи заперли в квартире в Приамурье
12:28
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео
12:17
У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала
12:17
Под Тверью машиниста зажевало между вагонами поезда
11:50
Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
11:44
Александр Ревва целует большие помидоры (видео)
11:43
Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
11:42
Дежурная предотвратила крушение поезда в московском метро
11:36
У 24-летнего безработного москвича угнали BMW за 4,6 млн
11:27
Проклова о романах с женатыми: Моей семье на это наплевать
11:27
Киркоров выбрал себе преемника
11:20
В Красноярске экстренно сел летевший в Шанхай Airbus
11:17
Ученые обвинили женщин в облысении мужчин
11:14
Максакова сделала первое заявление после побега на Украину
11:10
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
11:04
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
10:57
В центре Москвы пассажир обстрелял таксиста
10:35
Брата Ким Чен Ына убила красотка в короткой юбке
10:33
В России хотят повысить НДС до 22%
10:32
В Подмосковье младенец с ОРВИ умер в машине скорой
10:19
На северо-востоке Москвы насмерть забили полицейского
10:14
Лещенко оконфузился перед правительством
10:11
Недооцененные районы Подмосковья
10:01
Фриске напугала жутким пророческим фото
09:55
Седокова: Когда у меня будет двойня, я тоже выйду в прозрачной тунике
09:52
Подозреваемый в нападении на инкассаторов задержан в Москве
09:52
Девушка избила жениха за отказ жениться
09:51
Как развивается роман Янковского и Новиковой
09:34
Опубликовано новое видео расстрелов на Майдане
09:33
В подъезде на юго-западе Москвы жестоко избили мужчину
09:18
Харрисон Форд угрожал жизни 110 пассажиров лайнера
09:13
Откровения бывшей няни Пугачевой и Галкина
09:11
Первую серьезную проблему для Трампа создал Обама
09:10
В Подмосковье у дороги обстреляли мужчину
08:58
В московской школе четверокласснику сломали руки
08:46
Почему украинское "Евровидение" обречено на провал
08:45
Паулине Андреевой припомнили хулиганское прошлое
08:33
Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват
08:32
Трамп порадовал Порошенко заявлением о Крыме
08:23
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
07:57
На северо-востоке Москвы таксист насмерть сбил пешехода
07:46
Чем аукнется Киеву подлая атака на Донбасс
01:02
Лазарев об участии Панайотова в "Евровидении"
00:03
Роза Сябитова пожаловалась на своих клиентов
22:06
При пожаре в Москве погиб ребенок
21:59
Тульская порноактриса составила рейтинг мужчин
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Значение имени Станислав
Любовь и страдания Анны Герман
За что Анисина называет Джигурду отличным любовником
Общество

Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что не получала официального уведомления об увольнении из академии имени Гнесиных. Также она сообщила, что уголовное дело на ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, с которым она бежала на Украину, полностью сфабриковано.
прочитано 388 раз

Максакова рассказала о том, что не писала заявление об увольнении. О возможной потере работы она якобы узнала от своих студентов.

ПО ТЕМЕ

Вороненкову и Максаковой досталось за роскошную свадьбу

Максакова сделала первое заявление после побега на Украину

У сына Максаковой возникли проблемы на фоне скандала

 Побег Вороненкова и Максаковой в Киев

Сюжеты Побег Вороненкова и Максаковой в Киев

Мария Петровна Максакова-Игенберс

Мария Петровна Максакова-Игенберс оперная певица, педагог

Однако певица и преподаватель не исключает, что руководство Гнесинки может уволить ее за прогулы. "Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами – это форма христианской добродетели, потому что деньги я зарабатывала пением всегда", – цитирует Максакову "Коммерсантъ FM".

Певица также подчеркнула, что в отличие от Гнесинки, в Мариинском театре и в Геликон-опере никто не сказал про не "плохого слова", пообещав продолжить сотрудничество, сообщает "Московский комсомолец". Она считает, что больше всего ситуация ударила по ее "бедным студентам". "Эти несчастные люди теперь мне звонят и пишут в шоке от того, что с ними сделали. Их просто разорвали в течение одного дня!", – говорит Максакова.

"С моей стороны преподавание в Гнесинке было благотворительностью, ничтожные зарплаты, я там работала на полставки, хотя ко мне был большой поток желающих, поэтому со многими я занималась вообще вне класса", – заявила Максакова. Она отметила, что вкладывала в эту работу всю душу. "Мой класс меня очень любил и это были взаимные чувства", – призналась певица.

Оперная дива подчеркнула, что ее студенты делали огромные успехи, выигрывали международные конкурсы и выступали на престижных сценах. По словам Максаковой, на ее занятиях царила добрая атмосфера, без стрессов и паники.

"Делает все это и.о. ректора, которая ждет сейчас своего переназначения. И вот эта женщина, которая меня умоляла заниматься со студентами, посчитала сейчас меня недостойной звания старшего преподавателя Гнесинской академии!..", – заявила певица. "Но это не по мне удар, мне-то все равно. Это – удар по моим студентам. Вот в чем ужас. Я-то себе всегда найду учеников. Так поступить – это не просто не педагогично, это варварство", - заключила Максакова.

Максакова также заявила, что уголовное дело в отношении ее супруга Дениса Вороненкова, которого обвиняют в организации в 2011 году рейдерского захвата здания в центре Москвы, полностью сфабриковано. Она подчеркнула, что "это фельетон, чушь от начала до конца".

На вопрос, собирается ли певица приезжать в Россию, экс-депутат ответила, что не намерена навсегда с ней расставаться. "В отношении меня могут быть провокации, но с точки зрения закона я могу приезжать в Россию. Я что, член семьи врага народа?", – заявила Максакова. По поводу дальнейших планов она сказала кратко: "Планы у меня – я живу и радуюсь жизни".

Также оперная дива рассказала, что ее друзья с пониманием отнеслись к тому, что она сделала "естественный выбор в пользу семьи". Она подчеркнула, что их с мужем отъезд на Украину не противоречит ее взглядам. 

Автор: Людмила Фоканова15 февраля 2017, 19:32

комментарии

Политика

Володин поставил на место пресс-секретаря Трампа
Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина
Чем вызвана отставка Худилайнена
Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

Шоу-бизнес

Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
Садальский отреагировал на грубость Максаковой

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Прилепин посоветовал поэтессе Полозковой поберечь психику
Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Поэтесса Полозкова пожелала Прилепину смерти
Что стало с кумирами нашего детства
Шоу-бизнес

Фриске напугала жутким пророческим фото

Сзади певицы отчетливо видны крест и могильная плита
Lifestyle

Что стало с кумирами нашего детства

Как сложились судьбы звезд "Кортика", "Бронзовой птицы" и "Приключений Буратино"
Происшествия

Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви

Дерущихся пришлось разнимать врачам
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой

Певец нашел интересное ночное занятие

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович
Хазанов и Ярмольник потрясли театр своим видом
Легендарные модели Nokia
Пикантные фото звезд в бане

Спорт

Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию
Фуркада выгнали из сборной

Регионы

Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru