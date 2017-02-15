Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что не получала официального уведомления об увольнении из академии имени Гнесиных. Также она сообщила, что уголовное дело на ее мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, с которым она бежала на Украину, полностью сфабриковано.

Максакова рассказала о том, что не писала заявление об увольнении. О возможной потере работы она якобы узнала от своих студентов.

Однако певица и преподаватель не исключает, что руководство Гнесинки может уволить ее за прогулы. "Я никаких препятствий для того, чтобы продолжать работать, не видела. Ко мне был лом желающих. Моя работа со студентами – это форма христианской добродетели, потому что деньги я зарабатывала пением всегда", – цитирует Максакову "Коммерсантъ FM".

Певица также подчеркнула, что в отличие от Гнесинки, в Мариинском театре и в Геликон-опере никто не сказал про не "плохого слова", пообещав продолжить сотрудничество, сообщает "Московский комсомолец". Она считает, что больше всего ситуация ударила по ее "бедным студентам". "Эти несчастные люди теперь мне звонят и пишут в шоке от того, что с ними сделали. Их просто разорвали в течение одного дня!", – говорит Максакова.

"С моей стороны преподавание в Гнесинке было благотворительностью, ничтожные зарплаты, я там работала на полставки, хотя ко мне был большой поток желающих, поэтому со многими я занималась вообще вне класса", – заявила Максакова. Она отметила, что вкладывала в эту работу всю душу. "Мой класс меня очень любил и это были взаимные чувства", – призналась певица.

Оперная дива подчеркнула, что ее студенты делали огромные успехи, выигрывали международные конкурсы и выступали на престижных сценах. По словам Максаковой, на ее занятиях царила добрая атмосфера, без стрессов и паники.

"Делает все это и.о. ректора, которая ждет сейчас своего переназначения. И вот эта женщина, которая меня умоляла заниматься со студентами, посчитала сейчас меня недостойной звания старшего преподавателя Гнесинской академии!..", – заявила певица. "Но это не по мне удар, мне-то все равно. Это – удар по моим студентам. Вот в чем ужас. Я-то себе всегда найду учеников. Так поступить – это не просто не педагогично, это варварство", - заключила Максакова.

Максакова также заявила, что уголовное дело в отношении ее супруга Дениса Вороненкова, которого обвиняют в организации в 2011 году рейдерского захвата здания в центре Москвы, полностью сфабриковано. Она подчеркнула, что "это фельетон, чушь от начала до конца".

На вопрос, собирается ли певица приезжать в Россию, экс-депутат ответила, что не намерена навсегда с ней расставаться. "В отношении меня могут быть провокации, но с точки зрения закона я могу приезжать в Россию. Я что, член семьи врага народа?", – заявила Максакова. По поводу дальнейших планов она сказала кратко: "Планы у меня – я живу и радуюсь жизни".

Также оперная дива рассказала, что ее друзья с пониманием отнеслись к тому, что она сделала "естественный выбор в пользу семьи". Она подчеркнула, что их с мужем отъезд на Украину не противоречит ее взглядам.